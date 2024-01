Biblioteca Municipal de Holambra promove nova campanha de devolução de livros

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes, em Holambra, realiza até o dia 29 de fevereiro uma campanha para conscientizar a população sobre a entrega de livros retirados no local e que não foram devolvidos, durante o ano passado, dentro do prazo estipulado. Neste período, quem entregar os títulos poderá regularizar a situação sem sofrer penalidade.

“Os empréstimos costumam funcionar da seguinte forma: o usuário pode permanecer com as obras por até 14 dias. Quando a devolução não é realizada, ele fica impedido de pegar livros por 15 dias”, explicou a bibliotecária Márcia Crispim Junior. “Neste período da campanha não será aplicada a penalidade, pois queremos conscientizar os frequentadores a desfrutarem das obras e devolvê-las para que possam ser disponibilizadas para outras pessoas”.

Com um acervo de mais de 18 mil títulos, a Biblioteca Municipal de Holambra fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h. Informações e consulta de títulos podem ser realizadas por meio do telefone (19) 3802 8077 e pelo e-mail biblioteca.holambra@gmail.com.