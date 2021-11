Biblioteca Municipal de Holambra recebe 3 sessões gratuitas de cinema em dezembro

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber três sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de dezembro. Elas ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição, com agendamento antecipado, em caráter de recomendação, disponível por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

No dia 2 será exibida a animação “Como treinar o seu dragão”, que fala sobre a amizade entre um jovem e desajeitado viking e um dos mais mortais inimigos de sua tribo: um feroz dragão. A sessão começa às 19h e a classificação indicativa é livre.

Na quinta-feira seguinte, dia 9 de dezembro, entra em cena um típico filme desta época do ano: “Um Natal quase Perfeito”. Indicado para pessoas acima de 12 anos, a comédia conta a história de um homem que tem como desejo de Natal ver a sua numerosa família reunida, apesar das brigas que costumam separá-los. Durante cinco dias, o grupo tenta permanecer unido, mas as rivalidades acabam aparecendo.

Para fechar as exibições do mês, no dia 16 será vez de “O Grinch”, uma criatura rabugenta que faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele. Mais uma opção livre, indicada para toda a família.

“Como disponibilizamos 30 assentos e nosso objetivo é priorizar a segurança e o conforto de todos, já que estamos seguindo rigorosamente os protocolos sanitários, recomendamos o agendamento dos assentos antecipadamente”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “A reserva pode ser feita presencialmente na Biblioteca ou pelo telefone até o dia da exibição ou o preenchimento dos lugares disponíveis”.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 36, no bairro Morada das Flores.