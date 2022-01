Biblioteca Municipal de Holambra recebe 3 sessões gratuitas de cinema em janeiro

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber três sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de janeiro. Elas ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição com agendamento antecipado em caráter de recomendação. Ele pode ser feito por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

No dia 12 será exibido o longa dublado “Sing – Quem canta seus males espanta”, com classificação indicativa livre. A animação conta a história do coala Buster, que decide criar uma competição de canto para salvar um teatro da falência. A disputa movimenta toda a cidade ao oferecer um grande prêmio em dinheiro para o vencedor.

Na quarta-feira seguinte, dia 19 de janeiro, tem mais canções na telona com “Mamma Mia”. Indicado para pessoas acima de 10 anos, o musical fala sobre a sonhadora e romântica Sophie, que está prestes a se casar e, por não conhecer seu pai biológico, envia convites para que três homens que se relacionaram com a mãe dela compareçam à cerimônia.

Para fechar as exibições do mês, no dia 26 será vez de “Kubo e a Espada Mágica”, uma animação com um jovem contador de histórias que acidentalmente invoca um espírito do passado que retorna em busca de vingança. Para desfazer a confusão e salvar a família, o garoto une forças com Monkey e Beetle e sai em uma jornada em busca de uma armadura mágica que pertenceu ao seu pai, o maior guerreiro samurai que já existiu. Mais uma opção livre, indicada para toda a família.

“Para garantir a segurança de todos em função da pandemia da Covid-19, pedimos a reserva de lugares, que pode ser feita presencialmente ou pelo telefone até o dia da exibição ou o preenchimento dos lugares disponíveis”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Estamos no mês de férias escolares e temos duas opções bem legais para a garotada. Diversão garantida”.