Biblioteca Municipal João XXIII realiza troca de livros no último sábado de janeiro

A Biblioteca Municipal João XXIII agendou para o dia 28 de janeiro mais uma edição do projeto troca de livros. A ação acontecerá num sábado, no período das 9h às 12h. Neste dia, acontecerá uma sessão de contação de histórias com o escritor e professor Marcos Cunha, a partir das 10h.

É bom lembrar que somente livros de literatura serão aceitos para a troca, já que os livros didáticos são recebidos apenas como doação. A Biblioteca João XXIII fica localizada no Centro Cultural de Mogi Guaçu, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

Relação de livros aceitos para a troca

Literatura brasileira

Literatura estrangeira

Infantil

Juvenil

Temas gerais (ex.: autoajuda, espírita, biografias)

Não aceitos

Livros em mau estado, amassados ou com páginas soltas;

Enciclopédias;

Livros distribuídos pelo governo (com o símbolo na capa);

Livros distribuídos gratuitamente por igrejas;

Livros didáticos ou de escolas.