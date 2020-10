Biblioteca Pública Municipal De Pedreira “João Luiz Alvarenga” reabre para atendimento ao público a partir de 19 de outubro

A Secretaria Municipal de Cultura informa que a Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga” retoma suas atividades junto ao público a partir da segunda-feira, 19 de outubro, uma vez que o Município foi reclassificado para a Fase Verde do “Plano São Paulo” de retomada consciente da econômia.

Medidas higiênicas e sanitárias serão adotadas considerando o risco de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID 19) nas superfícies de toque, no papel e na aglomeração de pessoas para proteção da equipe de trabalho, dos usuários, do acervo e da comunidade em geral. Observando que a reabertura será feita seguindo todas as recomendações e determinações das autoridades locais, sejam elas políticas, administrativas, médicas e sanitárias.

Neste início, a reabertura será gradual, sendo: Permitido o empréstimo, devolução de materiais com restrições de acesso ao acervo; Suspensas as atividades culturais e de incentivo a prática da leitura como os projetos “Contação de histórias” e “Rodas de leitura”; Restrição ao uso dos espaços com finalidade de estudos; Restrição ao uso da Sala Infantil como local de entretenimento, permitindo o acesso somente para empréstimos.

A equipe da Biblioteca recomenda que se faça um agendamento antes de ir até o local para emprestar livros, uma vez que haverá controle no número de pessoas dentro do espaço para evitar aglomerações. As pessoas podem entrar em contato pelo telefone: (19) 3853-2861 ou pelo e-mail: biblioteca@pedreira.sp.gov.br, solicitando o livro que deseja ler, a equipe já o deixará devidamente separado e então é só passar e retirar.