Bicicleta furtada em Artur Nogueira recuperada pela ROMU e suspeito detido

Da Redação

Durante um patrulhamento preventivo no bairro Parque dos Flores, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) se deparou com uma situação que resultou na recuperação de uma bicicleta furtada e na detenção de um suspeito.

O suspeito, identificado como (A), já era conhecido pelas autoridades policiais devido à sua associação com atividades criminosas, incluindo furtos e tráfico de drogas na região. Conforme informações obtidas o mesmo foi avistado pela ROMU enquanto tentava se desfazer de uma bicicleta, que foi posteriormente identificada como sendo a mesma relatada como furtada.

Diante da situação, a equipe da ROMU, com o apoio da viatur e dos guardas civis municipais Liberato e Gonçalves, agiu rapidamente, realizando a abordagem e detenção do suspeito, além de recuperar a bicicleta furtada.

Tanto o suspeito quanto a bicicleta foram encaminhados ao plantão policial, onde a autoridade policial responsável ratificou a voz de prisão em flagrante contra (A), com base nos indícios e evidências apresentados pela equipe da ROMU.

Essa ação demonstra a eficácia do trabalho conjunto entre as forças de segurança pública e a importância do patrulhamento preventivo na prevenção e combate à criminalidade em Artur Nogueira. A colaboração da comunidade local também desempenha um papel fundamental nesse processo, destacando-se como parte essencial na construção de uma cidade mais segura para todos os cidadãos.