Bioestimulantes representam uma solução sustentável para os desafios da agricultura na América Latina

Por: James Maude, Vice-presidente da Acadian Plant Health

Os bioestimulantes agrícolas à base da alga marinha Ascophyllum nodosum estão se consolidando como uma inovação promissora na agricultura do Brasil e da América Latina. Especialistas, cientistas e agricultores avançam sobre o tema, discutindo oportunidades e desafios deste mercado em crescimento, que busca fortalecer a cadeia produtiva de alimentos.

Esses extratos desempenham papel fundamental ao interagir com os processos das plantas, proporcionando diversos benefícios, como resistência ao estresse abiótico e maior eficiência na utilização de nutrientes. Tais características não apenas melhoram a qualidade das culturas como promovem práticas sustentáveis, alinhadas aos princípios da agricultura regenerativa.

A aplicação de Ascophyllum nodosum tem demonstrado resultados promissores em mais de 80 culturas, incluindo frutas, soja e milho. Estudos indicam que a utilização de fisioativadores nas fases iniciais do cultivo melhora significativamente as características dos frutos, como qualidade, tamanho e coloração.

Como empresa que investe nessa área há quatro décadas, reafirmamos o compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento de soluções naturais para a agricultura. Nesse sentido, introduzimos o conceito “Sea Beyond”, que integra produtividade e sustentabilidade, buscando soluções inovadoras para restaurar a saúde do solo e mitigar as mudanças climáticas.

Além disso, avançamos nas boas práticas agrícolas, com foco renovado em certificações que garantam a segurança e a qualidade dos produtos. A meta é universalizar essas normas, assegurando que todos os mercados tenham acesso às mesmas oportunidades.

Diante de previsões alarmantes sobre a degradação do solo e o aumento populacional, que exigem 56% a mais alimentos nas próximas décadas, convocamos todos os setores a se unirem à iniciativa “Sea Beyond”. Acreditamos que a conscientização sobre esses desafios e o uso de tecnologias sustentáveis são essenciais para enfrentar a crise alimentar e climática.