Bloco da Vaca volta a reunir milhares de pessoas em Artur Nogueira

Fotos: Prefeitura de Artur Nogueira

Fechando com chave de ouro as festividades do aniversário de 73 anos de Artur Nogueira, na tarde e começo da noite deste domingo, dia 1° de maio, o tradicional Bloco da Vaca voltou a reunir milhares de pessoas, entre moradores e turistas, que lotaram a avenida Dr. Fernando Arens durante a apresentação. Após dois anos sem se apresentar, devido a pandemia De Covid-19, o bloco voltou com sua famosa “vaca” e sua bateria para encantar e matar a saudade dos moradores e turistas de várias cidades da região.

A apresentação anunciada para começar as 16h teve um percurso entre a antiga biblioteca e o palco montado entre a Praça da Fonte e Praça do Coreto, onde o público dançou e cantou ao som da bateria e se divertiu com as brincadeiras com a vaca.

O secretário de Cultura Renato Carlini, que toca na bateria, juntamente com outros componentes, fez uma homenagem ao Lelo Towsend, o mais antigo organizador do bloco, e por isso considerado o pai da vaca.

Logo depois da apresentação do Bloco da Vaca, a Hector Band fez a animação do público tocando marchinhas e sambas dos antigos carnavais. O evento contou com um esquema de segurança montado pela GCM, PM, além de agentes de trânsito, Fiscais de Posturas, Defesa Civil e uma completa praça de alimentação.

A Prefeitura deixou claro que a apresentação não se tratava de um carnaval fora de época, mas de uma contrapartida de alguns dos artistas que integram o bloco e a Hector Band que são beneficiados pela Lei Aldir Blanc – sancionada pelo Governo Federal e que ampara o setor artístico e cultural com recursos e repasses de valores da União.