Bob Marley é campeão dos Jogos de Verão com 179 Pontos

A equipe Bob Marley sagrou-se campeã da 46ª edição dos Jogos de Verão. Após 17 modalidades disputadas, a equipe somou 179 pontos e ficou a frente das outras seis equipes que participaram dos jogos.

Além da taça de campeã geral, a Bob continua com o Troféu Transitório dos Jogos de Verão e, se vencer os Jogos de 2021, ganhará o direito de ficar com ele em seu acervo.

A equipe 100% Veneno garantiu o vice-campeonato com 141 pontos, seguida pela equipe Magnatas com 138. As três equipes foram premiadas com troféus pela Secretaria de Esportes e Lazer, organizadora da competição.

O último capítulo dos Jogos de Verão 2020 aconteceu na quarta-feira, 5, no Ginásio de Esportes Prefeito Benedito Alves Lima, o Itapirão, que abrigou as finais dos torneios de Voleibol entre Bob Marley x Magnatas no feminino e Bob Marley x Wakanda no masculino.

Na decisão feminina, Bob Marley venceu a Magnatas por 2 sets a 0, e na final masculina, Bob Marley bateu a Wakanda pelo placar de 2 sets a 1.

A cerimônia de premiação dos Jogos contou com as presenças do Secretário de Esportes e Lazer Marcos Gasparino Schmidt, do Diretor da SEL José Cláudio Sartori, funcionários da Secretaria de Esportes e comunidade itapirense.

A disputas 2020 foi aberta no dia 11 de janeiro no Itapirão e teve como destaques a escolha da rainha Carla Vieira, da Equipe Recreativa, o concurso de Dança e de Torcida Mais Animada, ambos pela equipe Bob Marley.

Além disso, 2.057 quilos de alimentos foram arrecadados pelas equipes com a troca de ingressos para a abertura e o montante foi encaminhado ao Fundo Social do município.

Classificação Final do 46º Jogos de Verão 2020

Campeão: Bob Marley – 179 pontos

Vice-Campeão: 100% Veneno – 141 pontos

3º lugar: Magnatas – 138 pontos

4º lugar: Recreativa – 129 pontos

5º lugar: UNIESI – 111 pontos

6º lugar: Wakanda – 72 pontos

7º lugar: Hawaianos – 64 pontos