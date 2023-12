Boletim meteorológico da Defesa Civil prevê muita chuva na região de Campinas

Crédito Foto: Rogério Capela

Entre a tarde e a noite de sábado os acumulados devem chegar a 50 milímetros

Tempestades podem vir acompanhadas de rajadas de vento

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu boletim meteorológico que prevê a passagem de uma frente fria na região de Campinas entre sábado (30) e segunda-feira (01). A massa de ar frio criará condições para pancadas fortes de chuva seguidas por rajadas de vento.

De acordo com o alerta do órgão, há condições para temporais, seguidos por raios e granizo. Com possibilidade de tempestade e acumulados na casa dos 50mm, principalmente entre a tarde e a noite de sábado.

Como a previsão é de acumulados elevados em um curto espaço de tempo, é preciso atenção às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

Diante desse cenário, o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, reforça que a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Campinas pelo telefone 199 para emergências como imóveis em risco, quedas de árvore e alagamentos.

Os cidadãos também podem se cadastrar para receber alertas de risco de tempestade ou chuva forte iminente e recomendações de segurança. O serviço é gratuito e para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199, colocando o CEP da residência no assunto da mensagem.