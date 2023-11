Bom Jardim F.C e E.C Juventus disputam final do Master neste sábado em Artur Nogueira

No mesmo dia, Estádio Fábio Ferrari também sediará a abertura do Campeonato Veterano

A grande final do Campeonato Master vai agitar a cidade neste sábado (04). O jogo decisivo acontecerá a partir das 16h, no Estádio Municipal Fábio Ferrari, entre as equipes Bom Jardim F.C e E.C Juventus.

O torneio é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, e tem incentivado os times de futebol da região. O secretário da pasta, Caio Rodrigues, diz que a expectativa está alta, afinal as duas equipes têm muito potencial.

Segundo o prefeito Lucas Sia (PSD), a Administração Municipal é uma grande incentivadora do esporte e está empenhada em promover cada vez mais eventos que desenvolvam a qualidade de vida da população através de competições divertidas e saudáveis.

“Parabenizo a todos os times que jogaram nesse torneio, especialmente os dois finalistas. Sabemos que os atletas levam os treinos muito sério, e valorizamos o esforço de cada um. Como eu já disse, e não me canso de repetir: Artur Nogueira respira esporte, e nós sentimos orgulho do trabalho que está sendo desenvolvido aqui”, conclui.

PROIBIÇÕES

Para preservar o bem-estar animal e garantir a segurança da comunidade, a Lei Municipal nº 010/2022 proíbe o manuseio e a soltura de fogos de artifício com estampido em toda a cidade. Durante a final do Campeonato Master 2023, é essencial respeitar essa proibição, promovendo um ambiente livre de perturbações sonoras e proporcionando conforto a animais e pessoas sensíveis ao barulho.

ABERTURA DO CAMPEONATO VETERANO

A emoção da arquibancada será dobrada, pois a abertura do Campeonato Veterano 2023 também acontecerá neste sábado (04), no Estádio Fábio Ferrari. A primeira disputa será às 14h, entre o Pura Amizade F.C e Arespman.

Já no domingo (05), os jogos seguem a manhã toda. Confira:

Rubro Negra X Alquimista Sport Clube

8h – Local: Rubro Negra

Os Craques F.C X São João dos Pinheiros

8h – Local: Estádio Fábio Ferrari

XV de Novembro X Terceira Idade F.C

10h – Local: Estádio Fábio Ferrari

Itamaraty Veterano F.C X Último Gole F.C

10h – Local: Rubro Negra