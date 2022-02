Bombeiros promove campanha para alertar idosos e cuidadores

O Corpo de Bombeiros está promovendo a ‘Operação Melhor Idade Mais Segura’, uma ação destinada a idosos e cuidadores para alertar sobre acidentes domésticos. A campanha tem como objetivo educar, capacitar ou produzir mudanças de comportamento, a fim de conscientizar o público da melhor idade sobre os acidentes domésticos.

A iniciativa nasceu após aumento de ocorrências envolvendo os idosos, que são as pessoas com mais de 60 anos de idade. Conforme levantamento, durante o ano de 2021, o Estado de São Paulo foi responsável por 59,21% dos atendimentos de emergência clínica e de auxílio à pessoa com dificuldade de locomoção.

Em Mogi Guaçu, os bombeiros têm visitado as instituições de longa permanência do município e conversado com os responsáveis sobre a campanha. Além disso, uma cartilha está disponível na sede da Corporação, na Rua Paul Harris, nº 74, no Imóvel Pedregulhal.

Confira algumas dicas para evitar acidentes domésticos com idosos

– Manter uma iluminação eficiente em todos os cômodos;

– Deixe próximo à cama, abajures e telefones;

– Mantenha objetos pessoais próximos à cama (chaves, óculos, calçado);

– Instale barra de apoios nos banheiros;

– Escolha móveis firmes, os idosos costumam apoiar para se levantar;

– Fique de olho em pisos lisos, de preferência instale antiderrapantes e

– não limpe o chão com produtos que o deixem escorregadios;

– Chinelos ou sapatos inadequados ou em más condições podem causar quedas;

– Caso queira usar tapetes, opte pelos emborrachados e antiderrapantes,

– não coloque tapetes soltos, principalmente ao lado de escadas e

corredores.

– Se possível contrate um cuidador;

– Evitar usar calçados altos ou com solado liso e nunca ande somente de

meias para não escorregar;

– Atentar ainda para os obstáculos no caminho como fios soltos e

brinquedos no chão.

– Em caso de emergências ligue 193