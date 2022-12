Bombeiros resgatam gatinho preso no telhado e emocionam moradores

Diante do miado insistente, os bombeiros se emprenharam na missão e o sucesso emocionou quem registrava os trabalhos de resgate. O caso ocorreu na Rua Bartolomeu Bueno da Silva. “Nossa, que pequenininho. Parabéns. Deus abençoe vocês”, diz a voz de um homem que filma e se espanta com o tamanho do gatinho. No vídeo é possível ouvir ao fundo a voz de uma mulher que se emociona com o trabalho dos bombeiros. “Graças a Deus acabou de resgatar. Parabéns para esses homens valorosos. Olha, vocês são demais. Fico emocionada, obrigada.” O filhote é macho e, segundo o morador que acionou os Bombeiros, ele foi encaminhado para uma clínica veterinária onde está sob observação para ser adotado. O Regional solicitou informações sobre a ocorrência à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não teve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem será atualizada assim que a pasta se manifestar.

O resgate de um filhote de gato que ficou preso no telhado de uma casa no bairro Taquaral, em Campinas (SP), mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na quinta-feira (8). Os moradores de uma casa acionaram a corporação por volta das 8h30.