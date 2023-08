Bombom de Caramelo e Flor de Sal para presentear no Dia dos Pais

O bombom de caramelo com flor de sal é uma deliciosa combinação de sabores que equilibra o doce do caramelo com o toque salgado e sofisticado da flor de sal. É uma iguaria gourmet popular em muitas culinárias ao redor do mundo, especialmente em confeitarias e lojas especializadas em chocolates artesanais.

A Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, apresenta a receita de Bombom de Caramelo e Flor de Sal feito com a linha Unique, que possui chocolates produzidos exclusivamente com cacau brasileiro. Confira: