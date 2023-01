Bons de faro: conheça os agentes caninos da GCM de Artur Nogueira

Bons de faro: conheça os agentes caninos da GCM de Artur Nogueira

_Canil da Guarda Municipal foi instaurado há quase dois anos; cães

estão sendo treinados e Lupy, o mais velho, já auxiliou em diversas

apreensões de drogas_

Em uma iniciativa pioneira, o Canil da Guarda Civil Municipal de Artur

Nogueira segue auxiliando a corporação policial no combate à

criminalidade – principalmente, em operações contra o tráfico de

drogas.

Instalado há quase dois anos, atualmente, o projeto conta com quatro

cães, que passam por constantes treinamentos e atividades de

aperfeiçoamentos. O secretário de Segurança, Dr. Roberto Daher,

ressalta que o canil foi planejado logo nos primeiros meses da gestão.

“Estive reunido com o comandante da GCM, Marcelo Fantini, e chegamos ao

GCM Carneiro. Sabíamos que ele tinha apreço pelos animais, então o

convidamos para participar desse projeto. Os trabalhos começaram logo

no início de 2021, com a aquisição do cão Lupy e com a busca por

conhecimento, a partir de cursos”, relembra.

Daher pontua a importância dos animais para a GCM. “A alta capacidade

dos cães em identificar vários tipos de odores, muitas vezes

indetectáveis pelo olfato humano, é um dos diferenciais no auxílio

que esses animais proporcionam ao trabalho dos agentes policiais”,

frisou.

CONHEÇA OS AGENTES CANINOS

Sem farda ou munição, os agentes caninos são feras em farejar e

combater a criminalidade. Apesar das carinhas de bons moços, eles já

mostraram para que vieram.

Em operações de tráfico de drogas no município, Lupy – o mais

velho – já farejou e localizou 1 tijolo de maconha; 2 porções grandes

de cocaína; 481 sppendorf de cocaína; 130 porções de maconha; 30

pedras de crack; 21 drogas sintética, MD, LSD, Ecstasy.

“O Canil da GCM é um grupamento tático de suma importância no combate

ao tráfico de drogas, na guarda e proteção. Homem e cão em uma

perfeita parceria em prol da segurança de nossa população”, destacou

o GCM Carneiro e responsável pelo Canil em Artur Nogueira.

K9 Lupy

K9 Lupy, o primeiro cão da Guarda, chegou em 2021. Da raça Malinois,

ele foi treinado no faro de drogas e, em meados de novembro do mesmo

ano, já começou a apresentar resultados mesmo sem completar um ano de

vida.

Em 2022, o cão fez diversas apreensões de drogas, apoiando outras

viaturas da Guarda Civil Municipal, além de prestar apoio a Polícia

Civil e Polícia Militar de Artur Nogueira, e a outras cidades da

região no combate ao tráfico de drogas: Guarda Civil Municipal de

Holambra, Polícia Civil de Holambra, Polícia Civil de Engenheiro

Coelho e Guarda Municipal de Engenheiro coelho.

Durante as operações, Lupy é transportado no interior da viatura

junto aos policiais, ou no compartimento traseiro, sempre com o máximo

de conforto.

Kyara e Vitória

No início de 2022, o canil recebeu mais duas fêmeas (Kyara e Vitória)

que deveriam fazer guarda e proteção. No entanto, no curso do

treinamento foi notado a falta de aptidão dos cães para as atividades.

Elas foram doadas e estão bem em seus novos lares.

K9 Pandora

Para fortalecer o canil, o município recebeu a K9 Pandora, da raça

Malinois. Ainda filhote, o cão está em fase de treinamento e, após

preparo, estará pelas ruas combatendo a criminalidade.

K9 Xerife

K9 Xerife, um pastor cinza, também está em fase de treinamento. O cão

já tem sede de justiça e, assim como K9 Pandora, em breve auxiliará

nas operações da GCM, na área de guarda e proteção.

K9 Luky

Para fechar o grupo, está o K9 Luky, um Golden que está sendo treinado

e, logo, estará entre a criançada, em projetos a serem desempenhados

pela GCM em escolas do município.