Booster no Sistema Morumbi garante mais regularidade e maior pressão

A Águas de Holambra prossegue executando melhorias na infraestrutura das unidades de tratamento e distribuição de água do município. Recentemente, equipes terminaram a instalação de um ‘booster’ para operação na saída do reservatório do sistema de abastecimento de água Imigrantes. O ‘booster’ é uma bomba pressurizadora que promove as condições hidráulicas necessárias para garantir o fornecimento de água nas áreas de cotas topográficas mais altas e mais distantes do centro de distribuição (reservatórios).

“O booster é um equipamento que otimiza o fluxo de distribuição da água no município e aumenta a segurança operacional do sistema, que é mantido pela Águas de Holambra. Este equipamento terá uma automação para o controle da pressão da água nas adutoras que fazem o abastecimento do bairro Imigrantes, mantendo a regularidade no abastecimento e trazendo segurança operacional para o sistema”, explica o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra.

Os serviços foram realizados no período noturno/madrugada para que a população não fosse prejudicada pois, segundo Alan, houve a necessidade de interrupção do abastecimento para instalação dos equipamentos. Somente nesse ano, a concessionária Águas de Holambra construiu o booster no Sistema Morumbi e realizou melhorias técnicas no ‘booster’ da Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro.

“Esses investimentos e melhorias na infraestrutura do sistema fazem parte do planejamento da concessionária Águas de Holambra para garantir conforto, saúde e qualidade no fornecimento de água tratada à população holambrense”, diz Alan Pedra.