BOTEQUIM É O NOVO CAMPEÃO DA TAÇA PRATA DO FUTSAL AMADOR DE JAGUARIÚNA

O Botequim Futsal é o novo campeão da Taça Prata do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna. A equipe venceu o Beira Rio por 6 a 2 na grande final realizada na tarde do último sábado, dia 28 de setembro, no Ginásio do Azulão.

Após o fim da partida, muita festa e comemoração por parte dos jogadores do Botequim Futsal, que receberam a taça de campeão. Os jogadores do Beira Rio também comemoram a excelente campanha e o vice-campeonato da Taça Prata.

Os dois times se classificaram para a partida decisiva depois de vencerem seus confrontos nas semifinais. No último dia 21, o Família Planalto sagrou-se campeão após derrotar o Olímpico por 5 a 1 e ficar com o título de campeão da Taça Ouro do Futsal Amador.

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. A secretaria também realiza os campeonatos amadores de futebol, além de outras competições de diversas modalidades esportivas.

Fotos: Ivair Oliveira