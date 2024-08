Brais conquista o primeiro título do Campeonato de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu

A equipe do Brasília F.C./Brais venceu o Vila Miranda F.C. pelo placar de 3 a 2 e sagrou-se campeão do 26º Campeonato de Futebol Municipal da 1ª Divisão 2024 – Troféu Lázaro Tomé (Lazinho). O confronto, que aconteceu na manhã do último domingo, 4 de agosto, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, deu ao time da Zona Sul o primeiro título da competição.

O jogo foi muito disputado durante os dois períodos e somente decidido nos acréscimos do segundo tempo. O destaque da partida foi o jogador do Brais, Paulo Henrique, que abriu o placar aos 28 minutos da primeira parcial e aos cinco minutos da etapa complementar, quando ampliou o marcador para 2 a 0 em favor do time do Brais.

Mesmo em desvantagem, o Vila Miranda não se entregou e conseguiu buscar o empate com os gols de Vitor aos 19 minutos e de Guilherme aos 48 minutos do segundo tempo. No entanto, um minuto depois, o jogador Guilherme do Brais marcou o terceiro tempo e sacramentou o resultado para o time campeão.

O jogador Paulo Henrique (Brais) também foi o artilheiro da competição com 13 gols e o goleiro menos vazado foi Luiz Eduardo (C.A. Itaqui) que levou somente 9 gols durante o torneio inteiro. Já os dois últimos colocados na classificação final do campeonato, sendo os times do Itamarati F.C. e Munhoz F.C. foram rebaixados para a 2ª Divisão do Campeonato de Futebol de Mogi Guaçu em 2025.

O 26º Campeonato de Futebol Municipal da 1ª Divisão 2024 – Troféu Lázaro Tomé (Lazinho) foi organizado e realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Classificação final

1º) Brasília F.C./Brais (campeão)

2º) Vila Miranda F.C. (vice-campeão)

3º) A.A. Anhumas

4º) C.A. Itaqui

5º) Valencia/Mercenários

6º) Comercial F.C.

7º) Paulista F.C.

8º) C.A. Ypê Pinheiro

9º) Vila Real F.C.

10º) E.C. Santa Cruz

11º) Roseira/NSG

12º) Ipiranga F.C.

13º) Itamarati F.C. (rebaixado para 2ª Divisão em 2025)

14º) Munhoz F.C. (rebaixado para a 2ª Divisão em 2025)