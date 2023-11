Brasa & Viola: Bruna Viola comanda festa com open bar e open food neste sábado em Campinas

Paixão nacional, o delicioso churrasco é unanimidade quando se trata

do paladar do brasileiro. Combinado com uma bebida bem gelada e uma boa

música, se torna um convite irrecusável. Campinas recebe pela primeira

vez a edição especial do “Brasa & Viola”, evento que se destaca pela

estrutura e qualidade nas bebidas e dos cortes de churrasco com carnes

nobres e exóticas.

O “Brasa & Viola Campinas” acontecerá no próximo sábado (04), das 11h

às 19h, totalizando oito horas de festa open bar e open food em uma

grande estrutura no estacionamento do Shopping Iguatemi. No mesmo dia,

também se apresentam Otávio & Raphael, DJ Felipe e Banda Vaka Loka. Os

ingressos estão disponíveis no site Multiingressos

https://www.multiingressos.com.br/evento/739/Brasa_e_Viola [1].

Desde o lançamento da festa, em 2019, esta é a quarta edição

realizada do “Brasa & Viola”, que nasceu da ideia de duas amigas, a

empresária Thereza Rissi (Tetê) e a artista Bruna Viola, ambas

apaixonadas por churrasco, pescaria e música sertaneja. O evento, que

tem o nome inspirado na violeira, é uma união de música, boa

gastronomia e entretenimento para toda a família. Além de valorizar a

essência sertaneja, cultura tão presente no Brasil.

Em uma estrutura que possui 5 mil m², o “Brasa & Viola Campinas” será

uma experiência gastronômica única com oito horas de duração, oito

assadores renomados no Brasil garantindo os cortes de qualidade servidos

à vontade durante todo o tempo, com varal de cupim, costela fogo de

chão, carnes exóticas e muita bebida gelada para acompanhar. Além da

apresentação da Bruna Viola e mais shows, o público poderá se

divertir nas áreas com tatuagem, massagem, touro mecânico, entre

outras atrações.

BRUNA VIOLA

A paixão pela música sertaneja raiz cresceu junto com Bruna Viola, que

aos 10 anos ganhou a sua primeira viola e logo já participava de

encontro de violeiros. Completando 19 anos de carreira em 2023, a

cantora vem se consolidando como um dos grandes nomes da música

sertaneja.

Ganhadora da 18ª edição do Grammy Latino com o álbum ‘Melodias do

Sertão’, gravado na Villa Country, em São Paulo, ela levou o prêmio

na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras, com

‘Melodias do Sertão’. Em 2022, além dos projetos musicais, Bruna

estreou como protagonista nas telonas com o filme “Sistema Bruto”, uma

comédia de ação do cinema nacional.

Atualmente Bruna Viola se apresenta com seu show em todo o Brasil, com

sucessos como “Mulher do agro”, “Benção” e “De Cuiabá pro Brasil”,

uma participação com João Carreiro, que são alguns dos seus recentes

lançamentos. Além deles, estão entre os seus principais sucessos

“Sistema da bruta”, “Tô fazendo falta” “Moda da pinga (Marvada pinga)”,

uma regravação da canção de Inezita Barroso, grande inspiração

para a artista.

THEREZA RISSI

A empresária Thereza Rissi, de 34 anos, nasceu e cresceu em meio a

pecuária sul mato grossense onde aprendeu logo cedo sobre genética e

cortes bovinos. Além disso, foi na infância que conheceu e se

apaixonou pela pesca esportiva, o que a levou à criação da sua

primeira empresa em 2014, o “TTF – Tetefishing” no ramo de vestuário

diferenciado para pescaria. A marca explodiu e combinada a visibilidade

da em empresária no ambiente da pesca esportiva surgiu o programa

“Pesca com Viola”.

Dentro do universo da pescaria, a empresária conheceu quem seria sua

futura sócia e grande amiga, Bruna Viola. A partir disso, juntas

desenvolveram e criaram a empresa “Brasa & Viola”, que deu origem à

“Brasa & Viola Festa” e a “Brasa & Viola Steakhouse” um restaurante

especializado em cortes nobres, localizado em São José do Rio

Preto/SP.

SERVIÇO

Evento: Brasa & Viola – Show Bruna Viola

Data: 04 de novembro

Horário: 11h

Local: Shopping Iguatemi Campinas – Avenida Iguatemi, 777 – Vila

Brandina – Campinas/SP.