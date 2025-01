Brasil bateu recorde de incêndios em 2024

FOTO: Agência Santarém

O Brasil registrou aumento de 79% nas áreas queimadas em todo o país, entre janeiro e dezembro de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023. No total, são cerca de 31 milhões de hectares incendiados no período, de acordo com informações divulgadas pela plataforma MapBiomas.

Segundo dados do MapBiomas, a região incendiada no Brasil é maior que todo o território da Itália. A plataforma mostra, ainda, que essa é a maior área destruída por queimadas dos últimos cinco anos.

A maior destruição pelo fogo atingiu principalmente vegetação nativa, em mais de 70%. Os incêndios em florestas totalizaram 25%. Entre as áreas de uso agropecuário, as pastagens foram as mais prejudicadas, com 6,7 milhões de hectares.

De acordo com os pesquisadores da plataforma, o aumento das áreas queimadas em 2024 está relacionado com um longo período de estiagem provocado pelo fenômeno conhecido como El Niño, que causa um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico.

Este tipo de fenômeno tende a ganhar escala, provocando uma crise climática ainda mais grave, o que deixa claro a urgência de ações coordenadas para impedir o avanço de uma crise ambiental que vai gerar prejuízos tanto por secas severas quanto por enchentes destruidoras.

Em 2024, somente na Amazônia, o fogo destruiu cerca de 18 milhões de hectares, o que corresponde a mais da metade, 58%, da área afetada no país. No Cerrado, queimaram-se quase 10 milhões de hectares, dos quais 85% são de vegetação nativa. Comparado a 2023, houve aumento de 91% da área queimada.

O Brasil será sede da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre o Clima) entre os dias 10 e 20 de novembro, em Belém do Pará. Delegações de todo o mundo virão ao país discutir ações coordenadas para reverter os impactos da crise climática, que está acelerada e pode colocar em risco a vida no planeta.

Fonte: Agência Voz