Brasil exporta US$ 19,2 bilhões nos seis primeiros meses do ano para os Estados, um aumento de 12%, aponta relatório da Amcham

Os Estados Unidos foram o mercado para o qual o país mais cresceu suas

exportações no 1º semestre de 2024

O Brasil exportou para os EUA o valor

recorde de US$ 19,2 bilhões nos seis primeiros meses do ano, um aumento

de 12% (ou US$ 2,1 bilhões) em relação ao mesmo período do ano

anterior. O incremento ocorreu em todos os setores: indústria de

transformação, extrativo e agropecuária.

Em termos percentuais, o aumento foi mais de oito vezes superior ao das

vendas do Brasil para o mundo (+1,4%) e acima das exportações para os

principais parceiros individuais, como a China (+3,9%), União Europeia

(+2,1%) e América do Sul (-24,3%). Em valores, a expansão das vendas

para os EUA representou 29,1% do total do incremento das vendas globais

brasileiras (US$ 7,1 bilhões).

“Neste primeiro semestre do ano, os EUA puxaram o crescimento das

exportações brasileiras, com valor recorde de US$19,2 bilhões. O

mercado norte-americano também foi o principal destino para as vendas

brasileiras de bens industriais. Essa expansão das trocas bilaterais

contribui de forma decisiva para a trajetória positiva do comércio

exterior brasileiro”, destaca Abrão Neto, CEO da Amcham, entidade cujas

empresas associadas representam 1/3 do PIB brasileiro.

Recorde nas exportações industriais

As vendas de produtos industriais brasileiros para os EUA cresceram

2,3%, estabelecendo o recorde de US$ 14,7 bilhões para um primeiro

semestre. As exportações de bens de maior valor agregado continuam a

ser predominantes na pauta exportadora brasileira, representando 8 dos

10 principais produtos.

Os EUA seguem como o principal destino para as exportações da

indústria brasileira, superando os demais parceiros comerciais, como a

União Europeia (US$ 10,8 bilhões) e o Mercosul (US$ 8,2 bilhões).

“Esse forte desempenho nas vendas de produtos da indústria de

transformação para os EUA contribui significativamente para os

objetivos do Brasil de aumentar a agregação de valor em sua produção

e exportações”, comenta o CEO da Amcham.

Corrente de comércio atinge US$ 38,7 bilhões

O comércio Brasil-EUA atingiu US$ 38,7 bilhões no 1o semestre de 2024,

crescendo 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O déficit

comercial para o Brasil foi o menor registrado nos últimos 10 anos

(-US$ 218,3 milhões, redução de 91,2% sobre 2023).

Alta generalizada de produtos exportados

Entre os principais produtos exportados aos EUA pelo Brasil no 1º

semestre de 2024, houve alta em 8 dos 10 principais itens, destacando-se

combustíveis de petróleo (+202,1%), petróleo bruto (+108,3%), café

(+44,6%), celulose (+21,2%) e aeronaves (+11,9%).

Principais bens importados também em alta

Apesar de uma ligeira queda de 1% nas importações brasileiras vindas

dos EUA (-US$ 194 milhões), houve aumento em 8 dos 10 principais itens

importados. Destacam-se as importações de aeronaves (+62,4%),

polímeros de etileno (+50,8%), petróleo bruto (+48,9%), medicamentos

(+32,9%), gás natural (+545,9%) e motores e máquinas não elétricos

(+20,2%).