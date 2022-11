Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa com show de Richarlison

O Brasil começou o segundo tempo já criando chance, com Raphinha, que roubou a parou, mas no goleiro sérvio mais uma vez. Alex Sandro ainda acertou a trave antes de sair, enfim, o primeiro gol, com Richarlison. O camisa 9 aproveitou o rebote do chute de Vinicius Júnior, após jogada de Neymar. O Pombo e Vini ainda participaram da jogada do segundo gol: cruzamento do camisa 20 para o centroavante, que dominou e acertou um belíssimo voleio. Com as trocas no ataque, a Seleção se manteve no ataque e teve outras chances até para o terceiro. A Sérvia foi um pouco mais perigosa nos minutos finais, mas ainda assim não conseguiu vazar Alisson.

Golaço Richarlison (Foto: Reuters)