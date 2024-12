Operação Desmonta Esquema de Tráfego de Drogas Escondidas em Caminhões de Flores

Foto (imagens G1)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) uma grande operação contra um grupo criminoso suspeito de transportar drogas escondidas em caminhão carregado com flores. Ao todo, foram cumpridos 69 mandados judiciais, resultando na prisão de 22 pessoas no Distrito Federal, São Paulo e Goiás.

De acordo com os investigadores, o grupo utilizava o transporte de flores, provenientes de Holambra (SP), como fachada para esconder o tráfico de cocaína e maconha. Além disso, quatro empresas de fachada eram usadas para lavar o dinheiro obtido com o crime. Uma dessas empresas, localizada em São Paulo, movimentou R$ 199 milhões nos últimos dois anos.

As investigações tiveram início no ano passado, após a descoberta de uma mala abandonada contendo 29 quilos de cocaína. A polícia identificou o líder do grupo, um homem de 49 anos, cuja esposa também fazia parte da organização criminosa.

Apesar do envolvimento do caminhão usados no transporte de flores, a polícia esclareceu que a floricultura onde o motorista trabalhava, assim como a empresa legítima de flores, não têm qualquer vínculo com o esquema ilícito.

A operação destaca a complexidade das redes de tráfico de drogas e a necessidade de ações integradas para combater esse tipo de crime.

Fonte G1