Itapira mais uma vez é premiada no Município Agro com excelente posição dentro do grupo

As ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itapira renderam ao município mais um prêmio no Município Agro – Ranking Paulista do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa estimula as prefeituras a fortalecer as gestões locais, melhorar a produtividade e a sustentabilidade do agro e gerar desenvolvimento sustentável às populações rurais.

A cerimônia ocorreu na tarde desta quinta-feira, 12, no Palácio dos Bandeirantes e o município foi representado pelo secretário da SAMA José Aparecido Perentel Rostirolla e pelo técnico Lucas Hamagutti. Estiveram presentes, além do Governador Tarcísio de Freitas, os secretários estaduais Guilherme Piai (Agricultura e Abastecimento), Arthur Lima (Casa Civil) e Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico); do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapesp), Marco Antonio Zago; do presidente do Desenvolve SP, Ricardo Brito, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, entre outras autoridades e parlamentares. “Hoje é o dia de celebrar o agronegócio pujante, tecnificado, diversificado e que nos enche de orgulho. E a melhor maneira de homenagear o agronegócio é trabalhar por ele”, afirmou o governador.

Neste ciclo 2023/2024, foram 117 municípios participantes que foram divididos em três grupos para avaliação e premiação: Grupo 1 – PIB de R$ 3 bilhões a R$ 90 bilhões; Grupo 2 – PIB R$ 500 milhões a R$ 3 bilhões; e Grupo 3 – R$ 30 milhões a 500 milhões. Itapira ficou em 11° lugar no Grupo 1 com pontuação total de 79,15 e como prêmio receberá o repasse de R$ 50 mil para serem aplicados em ações voltadas ao suporte aos agricultores locais. “Nós melhoramos ainda mais nossa posição em relação aos rankings anteriores e isso deixa claro o quanto nossas ações nessa área estão sendo efetivas. Agradeço e parabenizo a todos os servidores envolvidos”, declarou o prefeito Toninho Bellini. Em 2023, município ficou na 48° posição entre os municípios certificados e recebeu R$ 30 mil. Em 2022, a colocação alcançada por Itapira foi o 65° lugar e o prêmio foi de R$ 25 mil.

O biólogo e diretor da SAMA Anderson Martelli, que é interlocutor do programa no município, explicou que o sistema apresenta uma grande complexidade na comprovação de ações e apresentação de documentos e que, por isso, o resultado é tão importante. “É uma ótima colocação e mostra o quanto estamos empenhados em melhorar esse setor”, afirmou.

O secretário da pasta também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio da equipe da SAMA, das outras secretarias e também órgãos externos, como a Casa da Agricultura. “Itapira está no caminho certo ao associar em suas ações de Meio Ambiente com uma Agricultura Sustentável e iremos continuar os trabalhos para que possamos melhorar ainda mais nossos resultados nesse programa”, disse.

Sobre o programa

O “Município Agro – Ranking Paulista” é um programa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo que tem como objetivo incentivar, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário. Sua regulamentação é feita pelo Decreto Estadual n.º 64.467/2019, que por sua vez foi elaborado em conformidade com as diretrizes da política pública “Cidadania no Campo – 2030” (estabelecidas pelo Decreto Estadual n.º 64.320/2019), e todos os dados são tabulados, avaliados e pontuados no Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Dez Diretivas compõem esse sistema: 1. Estrutura Institucional; 2. Infraestrutura Rural; 3. Produção e Consumo Sustentável; 4. Sanidade Agropecuária; 5. Abastecimento e Segurança Alimentar; 6. Fortalecimento Social do Campo; 7. Meio Ambiente, Água e Solo; 8. Ações de Extensão Rural (Ater); 9. Resiliência, Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; e 10. Interação Campo-Cidade.