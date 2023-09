Brasileira de Santo Antônio de Posse, Thaís Cappelo, é reconhecida em Premiação em Londres na categoria empreendedorismo

Reportagem: Susi Baião

A história de Thaís Cappelo é um exemplo inspirador de determinação, coragem e empreendedorismo que transcende fronteiras. Nascida em Santo Antônio de Posse, uma cidade no interior de São Paulo, Thaís embarcou em uma jornada de seis anos na França, onde passou desafios linguísticos, culturais e empreendedores para se tornar uma empreendedora de destaque. Recentemente, sua dedicação e sucesso foram reconhecidos no evento de premiação “Melhores do Brasil no Mundo”, realizado no majestoso Palácio do Parlamento Britânico, em Londres, no dia 16 de setembro. Thaís, foi uma das finalistas da noite e nomeada vice-campeã na categoria “Melhor Empreendedora-Crescimento”.

Conhecida atualmente como uma empreendedora de sucesso, saiu de sua cidade natal para enfrentar desafios e construir sua carreira na França.

Antes de sua jornada de sucesso na França, Thaís era conhecida como Thaís Amanda Rodrigues. Após seu casamento, ela adotou o sobrenome do marido e iniciou sua jornada empreendedora, que a levou a conquistar seu reconhecimento no prestigioso prêmio na categoria “Melhor Empreendedora-Crescimento”. Nesta categoria altamente competitiva, Thaís competiu com outros cinco finalistas, demonstrando seu compromisso e habilidades profissionais como empreendedora.

Em uma entrevista exclusiva com Thaís Cappelo, ela falou de suas experiências e desafios como imigrante brasileiro na França. “A vida do estrangeiro, do imigrante brasileiro que vem morar fora do Brasil, é muito romantizada. Todo mundo acha que é só chegar e morar em Paris, que luxo, mas, na verdade, é uma série de perrengues que enfrentamos, como o preconceito com imigrantes, a dificuldade da língua e a barreira da integração devido às diferenças culturais e hábitos. Quando você consegue criar uma carreira, conquistar seu espaço e criar seu nome, independente da área em que atua, é extremamente gratificante”, disse Thaís.

Ela também enfatizou a importância de não desistir e de superar obstáculos. “O que me levou a essa conquista e a ser finalista desse prêmio foi principalmente o fato de não desistir e de não abaixar a cabeça diante das barreiras que enfrentei. Fui atrás de estudar, criar redes e, mesmo após levar muitas portas na cara, não me abati. Cada vez que você perder algo, deve procurar uma nova porta, uma saída, e continuar seu caminho, não desistindo de seus sonhos e objetivos”, completou Thaís.

Após sua mudança para a França, Thaís iniciou sua carreira empreendedora, criando seu próprio escritório de bolsas artesanais e trabalhando como estrategista em marca pessoal e imagem. Além disso, ela contribuiu para o desenvolvimento da mulher brasileira em mais de 15 países, estabelecendo conexões sólidas com clientes que se tornaram amigos ao longo dos anos. Sua dedicação também se estende à comunidade de empreendedores na Europa, onde oferece mentoria e conteúdo informativo para o desenvolvimento pessoal e profissional.

A indicação de Thaís para o prêmio “Melhores do Brasil no Mundo” veio como uma surpresa e motivo de agradecimento. Seus amigos e clientes reconheceram seu trabalho excepcional e a indicaram para essa importante homenagem internacional, que busca destacar brasileiros que fazem a diferença através de seu trabalho fora do Brasil.

O evento de premiação, conhecido como o “Oscar Brasileiro”, foi organizado pela High Profile Magazine, com o apoio de personalidades proeminentes e redes de televisão. A conferência de gala, realizada no Palácio do Parlamento Britânico, reuniu vencedores e homenageados de diversas categorias, marcando um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido.

O Palácio do Parlamento Britânico, às margens do Rio Tâmisa, é uma das construções mais emblemáticas do mundo e um símbolo da democracia britânica. Sua abertura para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira demonstra a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.

O evento também premiou e homenageou profissionais em 23 categorias, incluindo três categorias especiais: “Prêmio Luiza Brunet de Enfrentamento À Violência Contra A Mulher”, “Prêmio Rainha Diambi de Inclusão de Raça” e “Prêmio Bullock de Inclusão de Pessoas com Deficiência”. Esses prêmios reconhecem aqueles que lutam pela inclusão, igualdade e justiça social.

Thaís Cappello, com sua jornada inspiradara e sucesso como empreendedora, é um exemplo notável de como os brasileiros estão deixando sua marca positiva no mundo, superando, desafios e alcançando o reconhecimento internacional. Sua história é um testemunho de que a determinação e a perseverança podem levar a conquistas notáveis, independentemente de onde você venha. Ela é, sem dúvida, um orgulho para Santo Antônio de Posse, o Brasil e para todos que buscam realizar seus sonhos.