BRASILEIRO INFANTIL: ANA CLARA É A QUINTA MELHOR DO BRASIL

Ana Clara foi uma das atletas mais eficientes do torneio e voltou para Mogi Mirim com dois quintos lugares; Arthur segue registrando melhorias técnicas dentro do plano para competir nos 200 e 400 mley; já a Fre Play fechou na 16ª posição geral no infantil 1 feminino

Eles deram um show em Bauru. Com a meta de melhorar suas próprias marcas e desenvolver aspectos técnicos em meio a um torneio nacional, Arthur Carvalho e Ana Clara Brito Vidolin tiveram desempenho destacado durante o Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno, realizado na Arena ABDA, pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

E foi mais um evento em alto nível. “O campeonato foi fortíssimo, como tem sido ultimamente os brasileiros e paulistas. E quem dependeu de fazer tempo pela manhã para entrar na final, como o Arthur, sofreu muito com o frio”, avaliou Ricardo Antonio Martiniano, coordenador técnico da equipe.

Vamos então começar com os registros de Arthur. O nadador disputou quatro provas entre os dias 12 e 17 de junho, período do torneio. Nos 400 medley foi o 30º colocado, com 5min30seg92. Nos 100 nado peito, uma 32ª posição com 1min17seg55. Ele ainda foi o 42º nos 200 medley, com 2min32seg48 e o 49º nos 50 livres, com 27seg73.

“O Arthur nadava os 50 e 100 livres e estamos fazendo um trabalho para ele nadar os 200 e os 400 medley. E o trabalho de medley você constrói, não é algo que acontece rápido, porque você tem que melhorar os quatro estilos e ele melhorou a parte de borboleta, de peito e de crawl, falta o de costas, mas está começando a sair uns tempos legais e, no futuro, esse garoto tem chance de nadar bem demais os 200 e 400 medley”, analisou Martiniano.

Já Ana Clara voltou de Bauru como a 19ª atleta mais eficiente entre as 75 que pontuaram na categoria infantil 1 (nascidos em 2010). A nadadora da Free Play disputou seis provas, conquistando vaga em quatro finais, sendo duas “finais A”, ou seja, ficando entre as oito melhores da prova. Por duas vezes, Ana Clara foi a quinta melhor nadadora do Brasil.

Nos 100 costas, com 1min12seg80, ela garantiu o quinto lugar na final A e 18 pontos para a Free Play. Ela havia feito 1min13seg37 nas eliminatórias, quando foi a quarta mais rápida, melhorando seu tempo de balizamento, que era de 1min13seg36. Nos 100 borboleta a quinta posição veio com 1min10seg31, também seu melhor tempo da vida, já que o balizamento para a prova era de 1min12seg46. Nas eliminatórias, a nadadora havia fechado em sexto lugar, com 1min12seg38. E mais 18 pontos para a conta.

A atleta pegou duas finais B (disputa entre os nadadores com o tempo entre o nono e o 16º melhor nas eliminatórias. Nos 200 costas, foi a segunda colocada na final B, com 2min39seg38, melhorando sua marca, que era de 2min42seg45 e garantindo mais sete pontos. Já nos 200 borboleta, com o 13º melhor tempo nas eliminatórias, com 2min54seg51, Ana Clara foi para a final B e terminou na quinta posição, com 2min52seg66 e somando mais quatro pontos.

A nadadora ainda foi a 33ª colocada nos 200 medley, com 2min53seg35, e a 36ª nos 50 livres, melhorando sua marca anterior, de 31seg35, para 30seg62. “Falando da Clara, na Infantil 1, este foi o primeiro Brasileiro e a primeira competição com um sistema de eliminatória e final. Ou seja, tudo é novidade. Não só pra ela, claro, para todas da categoria”, lembrou o coordenador da equipe, que complementou.

“O importante é salientar que ela aguenta pressão e isso foi muito bom pra gente ver. Porque, na final, ela não afina não, ela vai pra cima e conseguiu fazer os melhores tempo da vida. Alguns tempos da Clara já são de júnior 2, pra você ver como foi forte a categoria. Faltou a cereja do bolo, que é medalha, tem que amadurecer ainda, mas quinto no brasileiro em duas prova, e, de seis provas, quatro finais, com duas finais A e duas finais B, é excelente”, finalizou Martiniano.

Ana Clara somou 56 pontos no total, e, mesmo apenas com a pontuação da atleta e dois competidores em Bauru, a Free Play fechou a classificação geral na 43ª colocação entre 80 equipes pontuadoras. Mais do que isso. Levando em conta a classificação somente da infantil 1 feminina, a equipe mogimiriana foi a 16ª colocada, à frente de clubes tradicionais, como o Curitibano e o Centro Olímpico. Na geral da infantil 1, a Free Play foi a 28ª entre 53 equipes pontuadoras.

Ana Clara ainda foi a 36ª atleta mais eficiente, entre masculino e feminino, na infantil 1, com 146 nadadores pontuadores no evento e a 70ª melhor do campeonato, independente da categoria, entre 300 nadadores que pontuaram.

