BRB Fórmula 4 Brasil acelera com testes de intertemporada em Goiânia

A mais nova categoria do automobilismo nacional volta à ativa nesta semana para proporcionar mais aprendizado aos jovens pilotos no Autódromo Internacional Ayrton Senna

Três semanas depois da abertura da sua temporada inaugural, o BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA volta a acelerar. A mais nova categoria do automobilismo nacional vai promover dois dias de testes, entre terça e quarta-feira (7 e 8 de junho), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). A sessão de intertemporada visa dar maior quilometragem aos competidores nesta fase de aprendizado com o carro, o novíssimo modelo Tatuus F4 T-021.



Considerada por muitos competidores como o autódromo mais seguro do Brasil e dono de excelente estrutura, Goiânia proporciona aos jovens talentos da Fórmula 4 as melhores condições para uma sessão de testes, fundamental neste momento de suas carreiras.



Os testes desta semana também têm como objetivo manter os pilotos em atividade após a rodada tripla realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Em razão do adiamento da etapa prevista anteriormente para Brasília nos dias 2 e 3 de julho, a próxima disputa do campeonato está marcada para 30 e 31 daquele mesmo mês, em Interlagos.

Campeonato — Com duas vitórias obtidas no Velocitta, Pedro Clerot, da Full Time Sports, soma 60 pontos, contra 37 do segundo colocado, Ricardo Gracia, um dos companheiros de equipe de Clerot e vencedor da Corrida 2 em Mogi Guaçu.



Nick Monteiro, da TMG Sports, está em terceiro na tabela e tem 30 pontos, enquanto Lucas Staico, também da equipe chefiada por Thiago Meneghel, é o quarto, com 26. Felipe Barrichello Bartz, da Cavaleiro Sports, completa o top-5 com 22 tentos, empatado com o primo, Fernando ‘Fefo’ Barrichello, da Full Time.

Classificação do campeonato após 3 corridas:

1º – Pedro Clerot (Full Time Sports), 60 pontos

2º – Ricardo Gracia (Full Time Sports), 37

3º – Nicholas Monteiro (TMG Racing), 30

4º – Lucas Staico (TMG Racing), 26

5º – Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 22

5º – Fernando Barrichello (Full Time), 22

7º – Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), 18

8º – Victor Backes (KTF Sports) , 13

9º – Lucca Zucchini (TMG Racing), 10

10º – Richard Annunziata (KTF Sports), 8

10º – Nelson Neto (Full Time Sports), 8

12º – João Tesser (Cavaleiro Sports), 6

13º – Luan Lopes (KTF Sports), 5

14º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 0

15ª – Aurélia Nobels (TMG Racing), 0

15º – Álvaro Cho (KTF Sports), 0



Calendário da temporada 2022

2ª – 31/07 – Interlagos

3ª – 04/09 – Local e data definir

4ª – 25/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

5ª – 23/10 – Goiânia

6ª – 20/11 – Brasília – Super Final BRB