Burger Monstros Show e Festival do Churros e Brigadeiro chegam para agitar Holambra-SP

Quem ama se “lambuzar” e matar fome com hambúrgueres gigantes tem encontro marcado com os melhores “brutos” do estado na arena do Festival Burger Monstros Show, que visita pela primeira vez Holambra-SP. O evento inédito acontece simultaneamente ao Festival do Churros e Brigadeiro entre os dias 31 de março e 1º e 2 de abril, sexta-feira e domingo.

A megaestrutura será montada na praça do Moinho Povos Unidos, um dos principais cartões-postais da “Capital Brasileira das Flores”. A entrada é gratuita.

É a chance única para que o público deguste um cardápio especial que une os maiores, os mais suculentos, incríveis e inovadores “sandubas” disponíveis no universo dos hambúrgueres. O Burger Monstros Show se torna por onde passa um grande desafio para o seleto grupo de pessoas que se acha capaz de devorar os “brutos” e ainda pedir bis.

A festa gastronômica começa na sexta-feira (31) a partir das 17h e prossegue até as 22h. A programação continua no sábado (1º) e no domingo (2), das 11h às 22h. Os eventos trazem como proposta transformar o espaço em uma inesquecível opção de lazer para famílias e amigos.

Para que os apaixonados pelas baladas gastronômicas se sintam em casa, o Burger Monstros Show e o Festival do Churros e Brigadeiro ainda oferecem como diferenciais cervejas artesanais e ampla área kids onde a criançada vai brincar para valer em um verdadeiro “mundo mágico” de atrações. Além disso, os festivais trazem a Holambra uma incrível programação de shows.

Serão cinco apresentações entre sexta-feira (31) e domingo (2). E tem mais: a festa é pet friendly, ou seja, o animalzinho de estimação está mais que convidado para passear pela “Praça do Moinho”, na “Capital das Flores”.

“Moradores de Holambra, da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e do Circuito das Águas Paulista terão a chance de curtir diferentes experiências durante três noites e dois dias dos nossos festivais. Em resumo: é uma grande festa que reúne o que há de melhor no universo dos hambúrgueres, doces, gastronomia brasileira, cervejas e música.

Serão momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente seguro em que a família e seus convidados são prioridade”, diz o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

DIAS E NOITES PARA DEIXAR A DIETA DE LADO

Fãs de hambúrgueres têm a oportunidade, em Holambra, de degustar as receitas, temperos, acompanhamentos e forma de preparo de pelo menos oito dos melhores mestres hamburgueiros do estado. Destaque para opções inovadoras, como o burger de torresmo e a coxinha de burger. Também merecem atenção os sandubas que impressionam pelo tamanho e recheios, que provocam uma ‘explosão de sabores’ na boca.

Além de hambúrgueres, a arena gastronômica do Burger Monstros Show conta com pratos de sucesso do circuito BBQ, como costela no fogo de chão, costela no bafo, linguiças artesanais, torresmo de rolo, espetos gourmets, além de receitas típicas da culinária brasileira.

QUEM NÃO GOSTA DE UM DOCINHO?

Já o Festival do Churros e Brigadeiro é ideal para as pessoas que amam se aventurar no universo das sobremesas. E não importa a idade. É literalmente um “prato cheio” para crianças, jovens e adultos. São dezenas de opções de churros e brigadeiros de diferentes recheios.

Além de muita gastronomia, os festivais da WB em Holambra têm como atração uma ala especial com produtos e acessórios, como cachaças, queijos premiados e artigos para churrasco. Ainda é possível fazer uma tatuagem ou colocar um piercing, com o evento em pleno andamento.

DIAS E NOITES DE ROCK, BEBÊ

Para agitar a arena montada na “Praça do Moinho”, o Burger Monstros Show e Festival do Churros e Brigadeiro contam com uma programação especial de shows agendados para as tardes e noites do evento.

Na sexta-feira (31), às 19h, a atração é a banda Runaway, que faz um tributo com os principais sucessos de Bon Jovi. Já no sábado (1), há duas apresentações previstas. O grupo Sexa Pill sobe ao palco às 13h. Depois, às 19h, a noite é embalada por Hit Man e seu especial Coldplay e grandes hits.

Para fechar o festival no domingo (2), Divertril agita o público a partir das 13h. O show da banda Queda Livre fecha o festival a partir das 18h.

SERVIÇO

Festival Burger Monstros Show e Festival do Churros e Brigadeiro –

Holambra -SP

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 249, centro, Holambra-SP

Dias: 31 de março, 1° e 2 de abril, sexta-feira, sábado e domingo

Horário: 17h às 22h (sexta-feira), 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, evento pet friendly

Organização: WB Produções

Patrocínio: Cervejaria Campinas, Betfast, Ajinomoto

Apoio: Prefeitura Municipal de Holambra-SP

Informações: (19) 9.9494-2787

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira, dia 31 de março

19h: Runaway – Bon Jovi Tribute

Sábado, dia 1º de abril

13h: Sexa Pill

19h: Hit Man especial Coldplay e grandes hits

Domingo, dia 2 de abril

13h: Divertril

18h: Queda Livre

EXPOSITORES – BURGERS

– Brasa Burger

– Fumaça do Chef (Burger defumado)

– Paraty Food Truck

– A Poderosa Coxinha (Burger de coxinha)

– Chef Lucas

– O Bom e Velho Churrasco (Burger, torresmo de rolo e sanduíche de

porqueta)

– Lataria Food Truck

ESPECIAIS

– Paraty (Costela no bafo)

– Chef Dindo (Culinária brasileira)

– Na Brasa (espetos)

FESTIVAL DO CHURROS E BRIGADEIRO

— Expresso das Meninas

— Delícias da Vovó

— Fabuloso Churros

— Seo Madruga

— Seu Churros

— Bublee Wafflee

CERVEJARIA OFICIAL

— Cervejaria Campinas

EXPOSITORES

— Ink Park Tattoo & Piercing

— Canto da Cachaça

— Mió do Queijo

— AMB Acessórios

ESPAÇO KIDS

— Império (Brinquedos infláveis)

— Aloha Brasil (Jump)

— Nick (Tiro ao alvo e pescaria)

— Carrinhos elétricos Eric