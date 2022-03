Buriti Shopping Mogi Guaçu tem desfile para homenagear pessoas com síndrome de down

O Buriti Shopping Mogi Guaçu e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) promovem na próxima terça-feira (22), o Desfile Inclusão na Passarela, a partir das 14h, na agência WR Modelos. Será um evento gratuito em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

Os modelos serão 15 alunos com síndrome de down da APAE, com idades entre 2 e 30 anos. Os looks utilizados serão cedidos pelas lojas Pernambucanas e Piticas, apoiadoras do evento.

De acordo com a gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu, Bruna Marcon, a ação tem o objetivo de promover a conscientização a respeito da inclusão de pessoas com a síndrome, além de incentivar oportunidades educacionais, sociais e profissionais iguais.

“Nós estamos muito felizes com essa iniciativa. Acreditamos que por meio de ações como essa é possível desconstruir preconceitos. É preciso que vejamos pessoas com síndrome de down ocupando lugares diversos na sociedade. Na terça-feira, as veremos ocupando as passarelas”, finalizou.

O Buriti Shopping Mogi Guaçu fica na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 801 – Cidade Nova Mogi Guaçu.