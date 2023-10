Cabo PM Adriana encerra sua carreira com gratidão e amor em uma bela homenagem no Pelotão de Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

Um momento de emoção e gratidão marcou o último dia de serviço da cabo PM Adriana Santos, que após 27 anos de carreira dedicada a segurança pública, se prepara para uma aposentadoria merecida. Nessa quarta-feira (4), o 1º Pelotão de Jaguariúna se uniu para homenagear uma mulher que não apenas serviu e protegeu a população, mas também se tornou um exemplo de determinação e comprometimento para todos ao seu redor.

A homenagem surpresa organizada pelo 1º Tenente Wadson, responsável pelo 1º Pelotão de Jaguariúna, contou com familiares, colegas de fardas e amigos que se reuniram para demonstrar seu apreço e respeito a policial. Entre lágrimas de gratidão e sorrisos de reconhecimento, a emoção foi tomada por todos, quando o tenente leu uma carta carinhosa e repleta de reconhecimento em nome de todos os presentes. As palavras tocantes expressaram a profunda gratidão pela dedicação e sacrifício de Adriana ao longo dos anos.

” Sem palavras para descrever o que estou sentindo, muito obrigada a todos e muita gratidão por tudo”, disse a cabo emocionada, quando chegou no pelotão e foi surpreendida com a surpresa.

Adriana é uma mulher de múltiplos papéis em sua vida, sendo mãe, esposa e policial. Ela é casada com o Bombeiro Militar cabo Adriano Calabria, é mãe de Caroline e Vinícius. Sua carreira na Polícia Militar foi marcada por uma década de serviço dedicado à comunidade de Jaguariúna. Durante esse período, ela mostrou confiança, determinação e o comprometimento com a segurança pública.

A 1º Tenente PM Fernanda Mello Madgrini, comandante interina da 2ª companhia de Polícia Militar, tasmbém marcou presença no evento, reforçando o respeito e o reconhecimento por essa notável carreira policial. A união entre as forças de segurança também ficou evidente, com a participação dos Bombeiros Militares, da Defesa Civil de Jaguariúna, e Guardas Municipais, que se uniram à homenagem, demonstrando a força de cooperação entre diferentes setores em prol da segurança da comunidade.

Com sua merecida aposentadoria, a Cabo PM Adriana inicia um novo capítulo em sua vida, deixando para trás uma carreira brilhante, mas também levando consigo a admiração e o respeito de todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado. Sua contribuição para a segurança pública de Jaguariúna é inestimável, e seu legado perdurará como um farol de inspiração para as gerações futuras. A homenagem terminou com um belo banho de mangueira, proporcionado pelos bombeiros militares.