Cachaça Almeida Valente, de Artur Nogueira, conquista 1° lugar e Medalha de Ouro em concurso estadual

Rótulo “Cachaça Almeida Valente Prata” foi destaque na categoria “Cachaça Branca”; Prefeitura parabeniza conquista

A Cachaça Almeida Valente Prata, produzida no bairro São João das Palmeiras, em Artur Nogueira, conquistou o 1° lugar na categoria “Cachaça Branca” e a Medalha de Ouro no 1° Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista.

O prêmio foi entregue na última terça-feira (03/12), em cerimônia realizada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Elaborada pelos proprietários do Alambique Cachaça Almeida Valente, Dayane Duarte e Rogério Filippini, a cachaça nogueirense se destacou entre 78 rótulos avaliados, reafirmando o potencial de Artur Nogueira como referência em qualidade na produção artesanal.

APOIO E VALORIZAÇÃO

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, foi fundamental ao incentivar a inscrição da cachaça no concurso, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento dos produtores da cidade.

O secretário de Agricultura, Odair Boer, celebrou a conquista.

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho para Artur Nogueira. O 1° lugar e a Medalha de Ouro da Cachaça Almeida Valente mostram a excelência do trabalho dos nossos produtores e fortalecem o nome da cidade em todo o estado.”

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, pontuou os impactos econômicos e turísticos do prêmio.

“Esse prêmio não é apenas um reconhecimento estadual, mas uma oportunidade de posicionar Artur Nogueira como um destino de excelência na produção artesanal. Ele fortalece nossa economia, atrai visitantes interessados em conhecer a riqueza do alambique e demonstra que o trabalho dos nossos produtores é competitivo em qualquer cenário.”

TRADIÇÃO E QUALIDADE RECONHECIDAS

A Cachaça Almeida Valente Prata é destilada em alambique de cobre e descansada por um ano em dornas de inox, apresentando aparência cristalina, aroma floral e sabor suave.

A versatilidade a torna ideal para consumo puro ou em drinks como a caipirinha.

O Alambique Cachaça Almeida Valente está aberto para visitação, oferecendo a oportunidade de conhecer de perto cada etapa da produção, desde a moagem da cana até o envasamento.

SOBRE O CONCURSO

O 1° Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista visa valorizar a excelência da produção no estado, maior produtor da bebida no Brasil, com mais de 400 unidades registradas, representando 45% da produção nacional.