Cachorro desaparecido é achado após foto em jogo da Ponte, viraliza e se torna amuleto da torcida

O protagonista dessa história é Thor, um cão de quase quatro anos e que não tem raça definida. Ele foi adotado pelo casal Dayane Santos e Wesley Ricardo há um mês, após o tio de Dayane precisar se mudar para um apartamento que não comportava o porte dele.

Thor foi flagrado assistindo ao jogo da Ponte Preta no Majestoso — Foto: Reprodução / Redes sociais

Horas antes de a Ponte encarar o CRB, Thor escapou para a rua no Jardim Tamoios, que fica a aproximadamente quatro quilômetros e meio do Majestoso. Os tutores começaram a pedir ajuda nas redes sociais por informações sobre o cachorro.

Um conhecido, então, viu a foto do cão na partida em um grupo de aplicativo. A família começou a seguir as pistas até achar Thor por volta das 23h de sábado, na Avenida das Saudade, também nas proximidades do Moisés Lucarelli.

– Na hora a gente só ficou chocado pensando se era realmente ele. Eu estava muito preocupada porque ele é brincalhão e infelizmente tem muita gente maldosa por aí. Mas depois que o encontramos, começaram a chover fotos dele no jogo e me tranquilizei porque ele estava no lugar certo. Falo que nem tem como brigar com ele por ter fugido para ver jogo da Ponte – lembra Dayane.

Quando voltou para casa, Thor já era uma celebridade. A fama de “pé quente” fez dele um sucesso entre a torcida da Ponte Preta. Ele já conta até com uma página no Instagram, com mais de 500 seguidores.

– Tem gente chamando ele de amuleto, já prometeram camisa, colocaram ele de papel de parede do celular e também prometam fazer ele entrar no estádio daqui para frente. Está uma loucura – conta Dayane.

O clube também fez uma menção ao torcedor inusitado nas redes sociais, e os comentários mostram como Thor de fato caiu nas graças dos alvinegros:

O próximo jogo da Ponte é fora de casa, nesta quarta-feira, contra o Vasco, em São Januário, mas o time volta a atuar no Majestoso no sábado, diante do Brusque, às 20h30. Será que a torcida de Thor nas arquibancadas novamente?

Fonte: GE