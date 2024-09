Cadela da GM de Ibiúna vence 3º Torneio de Cães Policiais organizado pela Guarda de Campinas

Crédito Foto Carlos Bazan

Conduzida pelo GM Araújo, a cadela Maya completou a prova de detecção de entorpecentes em 1 minuto e 23 segundos

A cadela Maya do canil da Guarda Municipal de Ibiúna e seu condutor, GM Araújo, foram os grandes vencedores do 3º Torneio de Cães Policiais promovido pela GM de Campinas nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. A dupla campeã completou a prova de faro e detecção de entorpecentes em 1 minuto e 23 segundos. Trinta cães de 19 cidades participaram da competição que encerrou o 4º Encontro do Interior de Guardas Municipais, realizado no Expo Dom Pedro, em Campinas. No total, 25 guardas municipais de sete estados marcaram presença nos três dias de evento.

A competição consistiu na detecção em três cenários: uma cozinha, um veículo e diversas caixas de papelão, onde os cães, acompanhados dos seus condutores, deveriam encontrar drogas no tempo máximo de cinco minutos. Os cachorros que localizaram os pontos com entorpecentes em menor tempo venceram a prova.

Foram premiados os cinco primeiros colocados, que receberam troféus, ração e equipamentos para o adestramento. Em segundo lugar ficou o cão Zeus e o condutor Vinícius, da GM de Indaiatuba no tempo de 1 minuto e 59 segundos. O terceiro lugar foi conquistado pelo cachorro Titan e o condutor Matheus, da GM de Itapeva, que completaram a prova em 2 minutos e um segundo. O quarto lugar foi para o canil da GM de São Sebastião do Paraíso com a cadela Kira e o condutor Cáceres, com tempo de 2 minutos e três segundos. E o quinto lugar ficou com o cachorro Wottan e o condutor Reginaldo da GM de Monte Mor, no tempo de 2 minutos e 41 segundos. Todos os participantes receberam medalhas e certificado de participação.

Crédito: Divulgação/GM

No pódio: vencedores receberam troféus, ração e equipamentos para o adestramento

O canil da GM de Campinas não participou do torneio porque a corporação foi a organizadora do evento.

“O torneio traz oportunidade de interação e de troca de experiências sobre adestramento entre agentes de segurança que atuam em canis de várias cidades. Também é importante para observar o resultado do treinamento dos cães policiais e ver que todos estão em um nível satisfatório”, avaliou Bathuel de Souza, guarda municipal do canil da GM Campinas.

O Comandante da GM de Itapeva (SP), Adriano Generoso, reiterou a importância do evento: “a participação nesses torneios só vem agregar à segurança pública nas cidades do estado de São Paulo”. A percepção é a mesma do inspetor do canil da GM de Monte Mor, Alessandro da Silva Alexandre. “O encontro é um aprendizado para nós e para os cães”, completou.