Cães sedentários têm mais chance de desenvolver “Alzheimer” canino

_Geneticista explica os motivos pelos quais que isso acontece e como

prevenir o quadro_

Na medicina humana, a relação entre sedentarismo e desenvolvimento

de demência já está muito bem estabelecida. Agora, a Ciência

comprovou que a mesma associação existe, também, no universo dos

cães, em pesquisa recém-publicada por cientistas da Universidade

de Washington na _Scientifics Reports_, do grupo _Nature_.

Popularmente conhecida como “Alzheimer” canino (apenas uma alusão ao

nome, pois este termo é exclusivamente utilizado para humanos), a

doença tem o nome de demência senil para cachorros (ou seja, aparece

na terceira idade) e é caracterizada pela morte acelerada de

neurônios, que podem afetar a memória e a compreensão.

Camilli Chamone, geneticista, consultora em bem-estar e comportamento

canino, editora de todas as mídias sociais “Seu Buldogue Francês

e, também, criadora da metodologia neuro compatível de educação para

cães no Brasil, explica que a terceira idade chega em momentos

diferentes aos cachorros, a depender de seu porte e estrutura. A entrada

na terceira idade de um cão corresponde a 70% de sua expectativa de

vida.

“Um buldogue francês vive em média 10 anos. Portanto, ele entra na

terceira idade com 7 anos. Já um poodle vive cerca de 15 anos, e sua

terceira idade chega aos 10 anos e meio”, exemplifica.

Sintomas de demência

Se o cachorro chegou à terceira idade, alguns sintomas podem dar pistas

de desenvolvimento de demência senil. “O mais clássico deles é

começar a errar o lugar onde faz xixi e cocô, ainda que a vida inteira

tenha feito no local certo”, pontua a geneticista.

Outros sinais envolvem parar de atender o dono quando é chamado pelo

nome; esquecer exercícios simples, como “senta” e “deita”, se antes já

sabia; desregular o horário do sono, ao dormir muito durante o dia e

passar a noite acordado; e vocalizar em excesso, com choros ou latidos.

“Também é comum o cão parecer perdido ou desorientado dentro de casa,

como se não reconhecesse os lugares. Mudança de comportamento também

pode ser um alerta, inclusive se tornar agressivo”, complementa.

Ao reparar um ou mais desses sintomas, é essencial buscar o

veterinário para o diagnóstico e, se necessário, prescrição de

medicamentos para desacelerar esse processo, junto a um estilo de vida

saudável.

Sedentarismo e demência

A pesquisa recém-publicada aponta que cães sedentários têm risco

muito aumentado de ter menor desempenho cognitivo e, ao longo da vida,

desenvolver demência senil. Mas por quais motivos isso acontece?

Segundo Chamone, o sedentarismo está associado ao desenvolvimento de

várias condições crônicas, como síndrome metabólica e diabetes.

“Todas elas afetam o metabolismo dos nutrientes do cérebro. Um cérebro

sem nutrientes começa a ter suas células mortas”, sintetiza a

geneticista.

Além disso, a falta de atividades físicas gera um corpo doente, com

maior probabilidade de sofrer inflamação sistêmica – “e essa

inflamação também é prejudicial aos neurônios”, complementa.

E, ao contrário de outras células do corpo, o neurônio, quando morre,

não volta. “Quando machucamos a pele do braço, por exemplo, com o

tempo ela cicatriza e volta a ser como antes. Com o neurônio, isso não

é possível. A célula, ao morrer, não ressuscita”, destaca.

De acordo com a geneticista, a morte de neurônios já é esperada com o

avanço da idade, mas a doença senil acelera esse processo.

Assim, para evitá-la, é essencial seguir os pilares da saúde com seu

cãozinho. “Isso envolve atividade física diária, pois ela produz

muitas substâncias benéficas para o funcionamento do corpo. Ela deve

ser obrigatória desde a chegada do cão em sua casa, até a mais

avançada idade. Além disso, destaco dieta e sono de qualidade, além

de enriquecimento do ambiente e gerenciamento de emoções”.

A mesma lógica serve para um cachorro já diagnosticado com doença

senil, pois o exercício físico, aliado a outras prescrições –

farmacológicas ou não – do veterinário e de profissional que

entenda de comportamento canino pode evitar a piora do quadro.

“Infelizmente não é possível revertê-lo, mas sim retardá-lo ao

máximo”.

As estratégias para cuidar de um cão da melhor forma possível exige,

portanto, dedicação.

“Os donos precisam escolher se preferem investir em saúde ou cuidar da

doença. Para muitos, é difícil acordar cedo, levar para passear,

oferecer dieta de qualidade, entretenimento e atividades para o cão

dentro de casa. Mas tratar a doença também é difícil – consome

saúde mental, tempo e dinheiro. É preciso escolher qual é o seu

difícil”, reflete Chamone.