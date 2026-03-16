‘CAFÉ COM VIOLA’ ACONTECE NO PRÓXIMO DIA 29 NA ESTAÇÃO DE GUEDES

O tradicional evento “Café com Viola” terá mais uma edição no próximo dia 29 de março, na Estação de Guedes, espaço que abriga o Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna. A programação acontece das 9h às 12h e tem entrada gratuita.

A atração musical desta edição será a Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, que apresentará um repertório dedicado à música raiz brasileira, com clássicos que marcaram gerações e ajudam a manter viva a tradição da viola caipira.

Além da apresentação musical, o público poderá aproveitar um momento de confraternização com café e bolo oferecidos gratuitamente aos visitantes, reforçando o clima acolhedor que marca o evento.

Realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Jaguariúna, o Café com Viola se consolidou como uma das principais atrações culturais do município. A iniciativa valoriza a cultura caipira, celebrando a identidade, a memória e a história de Jaguariúna por meio da música e do encontro entre gerações.

Serviço:

Café com Viola

Data: 29/03 (domingo)

Local: Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes

Horário: das 9h às 12h

Atração: Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary

Entrada gratuita.

Foto: Diego Monarin