Campinas confirma mais duas mortes por febre maculosa e total de óbitos chega a seis em 2025

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou nesta quinta-feira, 19 de março, mais duas mortes por febre maculosa registradas em 2025. Com isso, o número total de casos no último ano chegou a seis, todos com evolução para óbito.

Os casos mais recentes são de uma mulher de 63 anos e um homem de 46 anos, ambos atendidos em hospitais do município. Segundo a Secretaria, uma das infecções ocorreu em área domiciliar já classificada como de transmissão da doença, enquanto no outro caso não foi possível identificar o local provável de contágio.

Os registros se somam a outras quatro mortes confirmadas anteriormente, envolvendo moradores de Campinas e também um visitante da cidade. Entre os locais prováveis de infecção estão áreas rurais, regiões próximas a rios e locais de pesca.

De acordo com a Secretaria de Saúde, não há registros de casos em 2026 até o momento. Em nota, a administração municipal lamentou as mortes e se solidarizou com as famílias das vítimas.

A febre maculosa é uma doença grave transmitida pela picada de carrapatos infectados. Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas, vômitos e manchas pelo corpo, especialmente nas palmas das mãos e solas dos pés. Em casos mais graves, pode haver complicações como paralisia e comprometimento respiratório.

A orientação das autoridades de saúde é que, ao apresentar sintomas, a população procure atendimento médico imediatamente. O diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento são fundamentais para aumentar as chances de recuperação.

Para prevenção, é recomendado evitar áreas com presença de carrapatos, usar roupas que cubram o corpo, além de realizar inspeção no corpo após frequentar locais de risco.

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