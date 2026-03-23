Inscrições abertas para Campeonato Municipal de Vôlei de Praia em Jaguariúna

Competição para duplas será realizada em abril no Centro de Lazer do Trabalhador e reúne atletas a partir de 15 anos

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna abriu as inscrições para o Campeonato Municipal de Vôlei de Praia para duplas 2026. O torneio será realizado no dia 26 de abril, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão.

Podem participar atletas a partir de 15 anos, nas categorias masculino e feminino. Para a inscrição, a dupla deve atender a critérios de vínculo com o município, sendo necessário que ambos ou ao menos um dos integrantes comprove ligação com Jaguariúna.

O vínculo pode ser comprovado por naturalidade na cidade, posse de cartão cidadão, propriedade de imóvel, matrícula em instituição de ensino local ou vínculo empregatício no município há mais de um ano.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de abril, às 12h, e devem ser feitas por meio de formulário online disponibilizado pela organização. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3867-1077.

Foto: Thiago Carvalho

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