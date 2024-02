Café com Viola: Tradição e Cultura em Jaguariúna

Da Redação

Este domingo, dia 25 de fevereiro, promete ser marcado por um encontro especial entre a tradição caipira e os acordes da viola na cidade de Jaguariúna. O evento gratuito, conhecido como Café com Viola, será realizado no Centro de Cultura Caipira, situado na Estação de Guedes, a partir das 10h da manhã.

O Café com Viola é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que visa preservar e celebrar a rica cultura caipira, tão enraizada na identidade do interior paulista. Nesta edição, os destaques ficam por conta da emocionante apresentação da Orquestra Violeiros de Jaguary, que promete encantar os presentes com seus acordes tradicionais e sua habilidade única com a viola.

Além da música de qualidade, o evento também oferecerá aos visitantes uma verdadeira imersão na cultura local. Uma feira de artesanato estará disponível, apresentando o talento e a criatividade dos artesãos . Os amantes da gastronomia poderão desfrutar dos deliciosos quitutes nos food trucks presentes, garantindo uma experiência completa para todos os gostos.

O evento é aberto a todas as idades e é uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha participar deste encontro memorável, onde o aroma do café se mistura com os acordes da viola, criando uma atmosfera única e acolhedora.