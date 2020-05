Caixa iniciou pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal começou a pagar a partir desta segunda-feira, 18, a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600.

Esse auxílio é um benefício para trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, que tem como objetivo fornecer auxílio financeiro no período de enfrentamento à pandemia do coronavírus – COVID 19.

Perante um novo decreto do governo federal algumas mudanças sobre esse auxílio emergencial aconteceram, tais como:

•Está autorizado o pagamento do auxílio emergencial para mães menores de 18 anos.

•Apenas mães chefes de família podem ter direito a duas cotas do benefício.

•Os bancos e instituições financeiras não podem realizar descontos por dívidas ou saldos negativos que acabem em redução do valor do auxílio emergencial.

•Em situações que forem mais vantajosas, o auxílio emergencial substituirá temporariamente o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar conforme a lei sancionada.

O calendário do pagamento dessa nova parcela do auxílio termina no dia 26 de maio.