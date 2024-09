Caixas d’água contribuem para o equilíbrio no abastecimento

Reservatório na residência representa uma segurança a mais, especialmente durante a estiagem

Usar a água de forma consciente, sem desperdício, respeitando o momento de estiagem que estamos vivendo é a chave para diminuir o impacto deste período sem chuvas. Vivemos uma estação marcada por chuvas abaixo da média e fortes ondas de calor no Estado de São Paulo e em várias regiões do Brasil. E em Holambra não é diferente, por isso algumas atitudes simples podem fazer toda diferença. Usar a água com responsabilidade passa pela consciência de que podemos evitar uma escassez maior no futuro e, nesse sentido, a instalação de uma caixa d’água no imóvel é fundamental.

Esse reservatório individual é importantíssimo porque representa uma segurança no abastecimento e é uma excelente alternativa como suporte, especialmente em períodos com baixa incidência de chuva.

“Temos uma estrutura completa para garantir que a água seja distribuída com qualidade e regularidade na cidade de Holambra. Todo esforço nesse período, tem o objetivo de manter o nível equilibrado no abastecimento. No entanto, para algumas intervenções no sistema, a caixa d’água é fundamental para a tranquilidade do próprio cliente”, explica a diretora executiva da Águas de Holambra, Isabelly Gonçalves.

Para a definição da necessidade de armazenamento de cada imóvel, deve-se calcular o consumo de cada morador e somar os resultados obtidos. A estimativa é que uma pessoa utiliza cerca de 150 litros de água por dia. Logo, em uma residência com cinco pessoas, em que o uso total seria de 750 litros de água, recomenda-se a instalação de reservação com capacidade de 1.000 litros. Para a instalação, é importante que seja implantado em um ponto elevado do imóvel para que a água tenha pressão e velocidade o suficiente para percorrer a tubulação, obedecendo as condições estruturais de cada imóvel.

“Para assegurar a segurança sanitária e evitar riscos de contaminação da água por bactérias, agentes poluentes e germes nocivos, é imprescindível que o armazenamento seja feito de forma adequada, com vedação do dispositivo com tampa, além da realização de procedimento de manutenção e limpeza, a cada seis meses”, completa o coordenador de Operações da concessionária, Fernando Camilotti.

SEM DESPERDÍCIO

Durante a estiagem, principalmente a que vem atingindo todo país – com temperaturas altas e pouca chuva, são necessárias algumas medidas importantes, bem simples de serem feitas. E lembre-se: a estiagem não vai durar para sempre, faça agora a sua parte!

– Ao escovar os dentes, fazer a barba ou lavar a louça, mantenha a torneira fechada.

– Use a vassoura, e não a mangueira, para limpar quintais e calçadas.

– Lave seu carro com menor frequência.

– Tome banhos rápidos e desligue o chuveiro ao se ensaboar e usar shampoo e condicionador.

– Utilize a máquina de lavar roupas e a lava-louças apenas quando estiverem cheias.

– Reaproveite a água da máquina de lavar roupas para limpar áreas externas.

– Evite regar as plantas nos horários de maior calor.

