Caldas Country Festival 2024: Virada de lote marca a contagem regressiva para o evento com atrações imperdíveis.

Faltam apenas três semanas para a 16ª edição do festival que é destaque no calendário de eventos musicais no Brasil.

Com apenas três semanas até o Caldas Country Festival 2024, a virada de lote acontece hoje (25), marcando a contagem regressiva para um dos maiores eventos sertanejos do Brasil. Nos dias 15 e 16 de novembro, Caldas Novas será palco de apresentações inesquecíveis, com shows de artistas consagrados que prometem animar o público em dois dias de celebração.

No dia 15 de novembro, o line-up traz shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no dia 16, o palco será dominado por Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf e Mari Fernandez com seu projeto “Mari Sem Fim”.

Pelo segundo ano consecutivo, a Azul é a companhia aérea oficial do festival, oferecendo pacotes especiais para quem viaja de São Paulo a Caldas Novas. Esses pacotes incluem voos e hospedagens com benefícios exclusivos, como pocket shows durante a estadia, camisetas customizadas, acesso privilegiado ao evento, e uma experiência completa com open food e open bar nos camarotes. Outro destaque do Caldas Country Festival 2024 é o Lagoa Eco Towers Resort como o hotel oficial do evento.

Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com. Organizado pela Diverti e EXP, o Caldas Country Festival 2024 caminha para um sold out, com público estimado de mais de 25 mil pessoas por dia.