Calendário de coleta de galhos e entulhos entra em funcionamento

As atividades de limpeza pública no município prosseguem. Teve início nesta quinta-feira, 14, os serviços de coleta de galhos e entulhos seguindo os períodos estabelecidos no Calendário de Coleta de Galhos e Entulhos 2021, sob a coordenação da Secretaria de Serviços Municipais.

“Nos empenhamos na elaboração do calendário de coleta, que passa a funcionar já em janeiro, a fim de otimizar a execução dos serviços em todo o município. Contamos com o apoio da população para que os serviços sejam realizados conforme determina o calendário”, destacou o secretário da Pasta, Ernani Luiz Donatti Gragnanello. A iniciativa atende a recomendação do prefeito Dr. Paulo Silva que estabeleceu a limpeza pública como um dos eixos prioritários nesse começo de ano.

Já os munícipes terão a tarefa de disponibilizar os galhos e entulhos, em frente as residências, apenas nas datas indicadas no calendário, de acordo com o setor na qual o bairro está inserido. Com isso, o objetivo é permitir a livre passagem de pedestres, bem como não causar entupimento de bocas de lobo e galerias em virtude do período de chuvas.

Calendário da coleta de galhos e inservíveis 2021

SETOR 1

Linda Chaib – Vila Dias – Jardim Sbeghen I E II, Chácaras Ypê – Jardim Quartieri – Sehac – Eugênio Mazon (CDHU) – Jardim do Lago – Mogi Mirim II – Jardim Europa – Parque das Laranjeiras – Jardim Conquista – Jardim Tainá – Alto do Mirante – Jardim Eunico – Residencial Boa Vista.

SETOR 2

Mirante – Jardim Elite – Jardim Patrícia – Jardim Brasília – Jardim Panorama – Jardim 31 de Março – Jardim Flórida – Jardim Salvato – Jardim Itapema – Jardim São Vítor – Vila Universitária – Loteamento Flores do Campo – Jardim João Bordignon – Paraíso da Cachoeira

SETOR 3

Jardim Mirim Guaçu – Residencial do Bosque – Parque do Estado II – Parque Novacoop – Jardim Copacabana – Jardim Planalto Mirim – Jardim Flamboyant – Jardim Helena – Santa Clara – Jardim Bicentenário – Santa Luzia – Domênico Bianchi.

SETOR 4

Loteamento Antônio Alves Campos – Jardim Carlos Gomes – Tucura – Jardim Santa Helena – Jardim Aurora – Jardim Luciana – Vila Rádio – Residencial Anselmo Lopes Bueno – Jardim Longatto – Jardim Murayama II – Jardim América – Parque Esperança.

SETOR 5

Chácaras São Marcelo – Jardim Silvânia – Jardim Primavera II – Jardim Nazareth – Jardim Scomparim – Jardim Murayama I e III – Residencial Murayama – Jardim Paulista – Jardim Inocoop – Jardim Tropical – Jardim Manacás – Jardim Hélio Cruz.

SETOR 6

Jardim Nova Santa Cruz – Parque da Imprensa – Jardim Califórnia – Jardim Nossa Senhora das Graças – Jardim Santana I, II e III – Jardim Santa Júlia – Jardim Dionísio Linares – Vila Bordignon Nova e Velha – Santa Cruz – Jardim Melo – Jardim Cintra – Vila Oceania – Vila Eunice.

SETOR 7

Loteamento Alvorada – Jardim Aeroclube – Bairro Saúde – Recreio dos Bandeirantes – Jardim Nossa Senhora Aparecida – Jardim Zaniboni – Jardim São Gerônimo – Vila Áurea – Vila São João – Jardim Pissinati – Nova Mogi.

SETOR 8

Parque Real I e II – Jardim Maria Bonatti Bordignon – Jardim Maria Beatriz – Jardim Maria Antonieta – Jardim Guarnieri – Jardim Regina – Recanto Di Verona – Jardim Getúlio Vargas – Vila Bianchi – Jardim Primvera I – Vila São José – Vila Pichatelli – Vila Santa Elisa – Aterrado – Vila Morani.

JANEIRO SETOR DATAS PARA O DESCARTE PERÍODO DE COLETA 01 14-15-16-17 18-19-20-21-22 02 21-22-23-24 25-26-27-28-29 03 28-29-30-31

FEVEREIRO SETOR DATAS PARA O DESCARTE PERÍODO DE COLETA 03 01-02-03-04-05 04 04-05-06-07 08-09-10-11-12 05 11-12-13-14 15-16-17-18-19 06 18-19-20-21 22-23-24-25-26 07 25-26-27-28

MARÇO SETOR DATAS PARA O DESCARTE PERÍODO DE COLETA 07 01-02-03-04-05 08 04-05-06-07 08-09-10-11-12 01 11-12-13-14 15-16-17-18 02 18-19-20-21 22-23-24-25-26 03 25-26-27-28 29-30-31-01

ABRIL SETOR DATAS PARA O DESCARTE PERÍODO DE COLETA 04 01-02-03-04 05-06-07-08-09 05 08-09-10-11 12-13-14-15-16 06 15-16-17-18 19-20-22-23 07 22-23-24-25 26-27-28-29-30

Ainda de acordo com a Pasta, os materiais deverão ser separados por montantes de madeiras, entulhos de construção e podas de jardim, uma vez que serão coletados por caminhões distintos, tendo uma destinação diferente.

Nas datas preestabelecidas, o recolhimento dos destroços não poderá ultrapassar o volume máximo de 0,5 m³. Essa determinação consta na Lei Municipal nº 4038/05. Para efeito de demonstração, esse montante corresponde a uma caixa d’água de 500 litros ou 25 latas de 20 litros.

“É a nossa consciência e o nosso cuidado que devem prevalecer no espaço em que vivemos. É cuidado com a gente mesmo”, destacou.

Descarte irregular

Com a regularização do calendário de coleta, a fiscalização passará a aplicar multas aos responsáveis pelo descarte irregular nas áreas públicas. “Os fiscais irão atuar de maneira ostensiva, visando coibir o depósito irregular, ocorrido tanto em data diferente quanto ao volume excessivo, penalizando os responsáveis de acordo com a legislação vigente”, enfatizou.

Projeto Reciclar

A população poderá também fazer o descarte de materiais diretamente no Projeto Reciclar. Nesta relação estão incluídos papel, papelão, jornal, tetra pack, plásticos, borrachas, mangueiras, vidros, ferros, alumínios diversos, latinhas, sucatas elétricas, óleo e pneus.

O órgão está localizado à Rua Ariovaldo Silveira Franco, no Jardim 31 de Março, em frente à Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Ferreira Alves, no antigo prédio do Departamento de Serviços Municipais (DSM). No local, o atendimento é feito das 07h00 às 17h00, de segunda-feira a sábado. Informações mais específicas podem ser obtidas através do telefone (19) 3806-4179.