Calendário sanitário personalizado é essencial para o sucesso no controle de parasitas e enfermidades do rebanho bovino

As diferenças climáticas entre as cinco regiões dificultam o controle de parasitas e enfermidades dos bovinos. “Ao mesmo tempo em que o Norte e o Centro-Oeste do Brasil têm alta temperatura e clima seco, o Sul e até o Sudeste podem estar enfrentando, no mesmo dia, períodos de inverno e alta umidade. Essa variação entre as regiões reflete-se em desafios sanitários distintos, já que os endo e ecto parasitas se desenvolvem em determinados tipos de ambiente”, explica Evandro Oliveira, gerente de produtos para grandes animais da Vetoquinol Saúde Animal.

“Não existe receita pronta para o planejamento sanitário do rebanho. Não basta o pecuarista utilizar determinada solução ou adotar estratégia somente porque o outro pecuarista usa com sucesso. A realidade das fazendas é bem diferente e o produtor que não entende isso perde muito dinheiro utilizando medicamentos no timing errado e destinando esforços sem ao menos saber que tipo de parasita infesta o seu rebanho”, destaca Oliveira.

O calendário sanitário personalizado é a principal ferramenta recomendada para planejamento nas fazendas. Com ele, é possível ser mais assertivo no combate às enfermidades – pois a partir do momento em que são identificados os parasitas o pecuarista pode selecionar a solução que atuará diretamente contra o carrapato, mosca ou verme. Oliveira ressalta que “o aplicativo de gestão sanitária Sanivet, desenvolvido pela Vetoquinol Saúde Animal, ajuda a deixar o calendário ainda mais efetivo”.

“Sanivet deve ser alimentado com informações da fazenda e é uma ferramenta importante a ser trabalhada junto ao responsável técnico da propriedade. A partir destes dados, ele gera relatórios valiosos ao pecuarista, como de sanidade, nutrição e gestão da propriedade. Com os relatórios, o produtor entende o custo de medicamentos por animal e o total do investimento a se fazer para todo o rebanho”, informa o gerente. O calendário sanitário entra no planejamento da fazenda como uma ferramenta de prevenção.

O desenvolvimento do calendário com Sanivet é feito por representantes da Vetoquinol. Médicos veterinários e zootecnistas da companhia vão às fazendas divulgar boas práticas de manejo e auxiliar o pecuarista a preparar o manejo sanitário de acordo com sua realidade.

Com a alimentação periódica de informações da fazenda, o Sanivet produz um histórico do combate às enfermidades – o que permite entender os problemas mais recorrentes na propriedade. Além disso, os relatórios indicam o nível de eficácia das soluções utilizadas para o controle dos parasitas. Com a visita da Vetoquinol às fazendas, também há capacitação da equipe para lidar com a sanidade de forma correta, seguindo os procedimentos mais eficazes.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2022, o faturamento global foi de € 540 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.