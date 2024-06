Câmara aprova denominação do Campo Municipal do bairro Fundão

Durante a 3ª Sessão Extraordinária de 2024 da Câmara Municipal de Holambra realizada nesta segunda-feira 17 de junho, os vereadores aprovaram por unanimidade, o Projeto de Lei nº 010/2024 que passa a denominar o campo municipal do bairro Fundão como “Campo Municipal – “JOSÉ MARIA DE LIMA”.

A iniciativa é de autoria dos vereadores Mauro Sergio de Oliveira e Hermindo Felix e homenageia o José Maria, falecido no dia 10 de julho de 2021. O ex-morador, residiu em Holambra por mais de 45 anos e em 1990 foi um dos fundadores do time do Juventude, tão querido entre a comunidade do bairro Fundão e famoso pelas participações nos eventos esportivos municipais até o ano de 2009.

Durante a discussão do Projeto, Hermindo pediu o apoio dos demais representantes do Legislativo e exaltou o morador que tanto fez pelo bairro e que tanto se destacou no município.

José Maria deixou seu exemplo e legado a toda família, Pai Antonio Bernardo (in memoriam), Mãe Ana Maria, irmãos Antonio Carlos, Luiz Marcos, Paulo Sergio e Cleonice Aparecida, os filhos Cristiano e Vanessa, seus netos Lorenzo, Theo e Enrico, e a todos amigos.