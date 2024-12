Câmara aprova Política Municipal de Habitação e Interesse Social

Os vereadores de Paulínia aprovaram, na sessão desta terça-feira (17/12), princípios, diretrizes e objetivos para a criação de uma Política Municipal de Habitação e Interesse Social.

O projeto busca reconhecer prioridade a grupos vulneráveis, incluindo famílias chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, atendendo demandas das famílias de baixa renda.

De autoria do vereador Fábio da Van (PRTB), o texto recebeu apoio unânime no Plenário e significa, segundo ele, um passo significativo rumo à garantia do direito à moradia digna.

A ideia é incorporar mecanismos para urbanização e regularização de áreas informais, propondo a integração dessas comunidades aos serviços urbanos e ambientais.

As diretrizes incluem também o estímulo à participação da iniciativa privada, regularização fundiária e democratização do acesso à habitação de interesse social.

Para virar lei, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. Se isso ocorrer, caberá ao Poder Executivo regulamentar a norma.

OUTROS TEMAS

Na 42ª Sessão Ordinária, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Paulínia, Wilson Ferreira Machado, usou a Tribuna Livre para falar sobre comércio, indústria e crescimento econômico.

O presidente da Câmara, Edilsinho Rodrigues (Podemos), destacou as propostas apresentadas em 2024 pela Câmara Jovem. Todos os vereadores receberam o caderno com 79 iniciativas discutidas e votadas ao longo do ano.

O vereador Zé Coco (Podemos) também foi à tribuna discursar sobre o encerramento de sua carreira parlamentar no município.

Foram aprovadas duas homenagens de Pedro Bernarde (DC), uma delas em homenagem à equipe paulinense pelo 2º lugar na classificação geral do Circuito da Associação Regional de Natação 2024.

Douglas Guarita (DC) elogiou a dedicação e os desafios enfrentados por mães e pais na Força Patriota de Paulínia, a Foppa. Ele também aplaudiu o atleta de futsal Ronaldo Barreira Mares, contratado para um campeonato na Liga Chinesa de Futsal.

A sessão contou com 15 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações); 11 Moções (aplausos e congratulações) e 59 Indicações (sugestões).

Os vereadores ainda devem se reunir para uma sessão extraordinária no dia 26 de dezembro.