Câmara aprova projeto que garante atendimento preferencial às pessoas ostomizadas

Dois projetos, de iniciativa do vereador Hermindo Felix, que visam proporcionar maior acessibilidade às pessoas ostomizadas foram aprovados por unanimidade pelos vereadores na 4ª Sessão Ordinária, realizada dia 07 de março, na Câmara Municipal de Holambra.

O Projeto de Lei n.º 007/2022 determina que os estabelecimentos públicos e privados do município deverão incluir no rol de atendimento preferencial às pessoas ostomizadas. A identificação dos beneficiários se dará mediante a apresentação de carteira ou laudo médico que comprove a condição. Enquanto o Projeto de Lei n.º 006/2022 estabelece a data 16 de novembro como o Dia Municipal dos Ostomizados.

“Tenho a honra de apresentar um projeto sugerido por uma munícipe, a enfermeira Jane, que será muito útil para as pessoas ostomizadas. Muitos se sentem constrangidos por usar a bolsa, e isso irá oferecer uma melhor qualidade de vida, reconhecimento e respeito para essas pessoas.”, destacou o vereador Hermindo.

Pessoas ostomizadas são aquelas que precisam passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura (chamada estoma) ou caminho alternativo de comunicação com o exterior, para a saída de fezes ou urina, assim como auxiliar na respiração ou na alimentação. Ainda de acordo com a propositura existem mais de 30 causas que podem levar a ostomia, como câncer no intestino e na bexiga, traumas nesses órgãos ou acidentes.

A Associação Brasileira de Ostomizados (ABRASO) estima que existem cerca de 50 mil pessoas ostomizadas no Brasil.