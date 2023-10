Câmara de Amparo cria Escola do Parlamento

Com o propósito de valorizar e aperfeiçoar os trabalhos desenvolvidos

pelo Legislativo amparense, oferecer capacitação, aproximar o cidadão

das atividades parlamentares e administrativas do setor público,

principalmente a classe estudantil, está criada no município de Amparo

a Escola do Parlamento da Câmara Municipal.

De autoria da Mesa Diretiva, o Projeto de Resolução nº 08/2023 [1]

foi discutido e aprovado na 29ª sessão ordinária, dia 9 de outubro.

“A aprovação deste projeto é mais um passo dado a favor da

renovação do Poder Legislativo de Amparo, possibilitando o surgimento

de ideias inovadoras decorrentes da aproximação da sociedade ao poder

público, que será, sem dúvida, ampliada por meio dos encontros e

debates na Escola do Parlamento”, declarou a vereadora Alice

Veríssimo (União), idealizadora da proposta.

Estruturada com um projeto político-pedagógico, a Escola do Parlamento

vai oferecer aos parlamentares e aos servidores da Câmara Municipal

cursos e treinamentos para atualização das atividades profissionais;

desenvolver as ações sobre a história e memória política do

município de Amparo; praticar trabalhos de educação para a cidadania;

planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade

que contribuam para a educação política e aprimoramento da prática

legislativa; e tantas outras atividades que poderão ser acompanhadas

por toda a comunidade.

A vereadora destacou ainda que a composição da Escola será feita com

a participação de servidores concursados. “Isso garante que o

desenvolvimento dos trabalhos independerá da composição da Câmara em

cada legislatura”, declarou.

O presidente da Casa, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), parabenizou

o empenho da vereadora na apresentação do Projeto. “Foi uma das

primeiras coisas que ela me procurou para conversar. É uma forma de

aproximar a Câmara da população, é uma transformação da postura

legislativa para nossa comunidade e deixando nossa cidade mais

participativa”, declarou ele, lembrando que a Escola será muito

importante quando os vereadores estiverem na nova sede. “Fortalecerá

nosso trabalho e atuação no novo prédio”.

AS ESCOLAS DO PARLAMENTO

O funcionamento de Escolas do Parlamento acontece em Câmara Municipais,

Tribunais de Contas, Assembleias Legislativas, Senado Federal e Câmara

dos Deputados. Ela atende uma demanda constitucional (art. 39 –

parágrafo 2º [2]) que institui a manutenção de escolas pelo governo

para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos.

No Brasil, há mais de 300 escolas já criadas que são acompanhadas

pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas

(Abel). Amparo, futuramente, deverá se associar à Associação

Paulista de Escolas do Legislativo e Contas (Apel) e também à Abel.

A Escola do Parlamento será presidida pelo presidente da Câmara ou por

vereador designado, e a Direção será composta por um diretor da

Escola e um diretor executivo, designados pela Mesa Diretiva. Haverá

também a Coordenação Pedagógica e de Projetos com um coordenador e

um vereador.

O Corpo Docente da Escola do Parlamento será integrado por professores

permanentes ou professores visitantes, decorrentes de contratos,

convênios ou parcerias com instituições de ensino, entidades de

classes e também por servidores integrantes do Quadro de Pessoal da

Câmara, com habilitação acadêmica ou profissional, preferencialmente

com capacitação docente, assim como capacidade técnica e didática

suficientes para as atividades do magistério no âmbito da Escola e no

escopo de seus objetivos.

Compõem a atual Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Amparo os

vereadores Edilson Camillo (Dil – PSD) – presidente; Alice Veríssimo

(União) – 1ª secretária e Rosa Montini (PSDB) – 2ª secretária.