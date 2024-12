Câmara de Artur Nogueira: Composição de 2025-2028 é Alterada Após Cassação de Vereadores do Podemos

Após a anulação da candidatura da chapa Podemos pela Justiça Eleitoral, os dois vereadores eleitos pelo partido perderam suas cadeiras. Com a decisão, Henrique Teles (MDB) e Nando do Gás (PSDB) assumirão os postos, alterando a composição final do legislativo municipal.

Confira a lista dos vereadores que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025:

Beto Baiano (PRD)

Guilherme Carlini (MDB)

Cicinho (Republicanos)

Neidão do Gás (PP)

Miltinho Turmeiro (União)

Batista do Bar (PRD)

Henrique Teles (MDB)

Ricardo Rieli Duzzi (PSDB)

Professor Tiago Vigna (PSD)

Zé Pedro Paes (PSD)

Cris da Saúde (PL)

Nando do Gás (PSDB)

A nova composição marca o início de um mandato com representatividade diversa, fortalecendo o cenário político do município.