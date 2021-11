Câmara de Conchal aprova autorização para implantação da Atividade Delegada no município

Convênio prevê a contratação de policiais militares de folga para reforço na segurança

Os vereadores da Câmara Municipal de Conchal votaram na sessão da última terça-feira (16), o projeto de lei de autoria do executivo, que prevê a celebração de convênio entre município e estado, para a contratação temporária de policiais, através da Atividade Delegada, para o aumento do efetivo da Policia Militar no âmbito municipal.

A Operação Delegada é realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo para que agentes voluntários da Polícia Militar reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas.

As vagas são disponibilizadas por Comando de Policiamento de Área e a inscrição dos policiais é voluntária.

A Câmara já havia votado a autorização do convênio neste ano, porém, o prazo de autorização foi de apenas três meses, renovável por mais três, o que fez com que o projeto nem saísse do papel.

Houve muita discussão, mas, por fim, a autorização foi aprovada por 6 votos a favor e 4 votos contra.

Votaram a favor: Ito, Arlei Cavalheiro, Chica, Gaby Turmeiro, Paulo Ferreira e Geny Sampaio

Votaram contra: Rogério Piru, Robinho, Pedrin e Marquinho Gato Bill.

Poucos vereadores não se manifestaram na tribuna para justificar o voto, porém todos os manifestos, a favor ou contra, apresentaram pontos importantes que valem a pena serem esclarecidos à população.

Créditos: F5