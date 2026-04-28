Câmara de Holambra realiza Sessão Itinerante no bairro Fundão
A Câmara Municipal de Holambra promove, no próximo dia 11 de maio, às 19h, a Sessão Itinerante no Salão da Comunidade Nossa Senhora do Amparo, no bairro Fundão. A iniciativa leva, de forma descentralizada, os trabalhos legislativos para mais perto da população, ampliando o acesso às atividades parlamentares e fortalecendo a participação cidadã.
A proposta integra a estratégia institucional do Legislativo de intensificar a transparência, estimular o diálogo direto com os moradores e aprimorar a escuta das demandas locais. Ao realizar a sessão fora da sede oficial, a Câmara cria um ambiente mais acessível e representativo, permitindo que a comunidade acompanhe de perto as discussões, apresente sugestões e contribua com pautas de interesse coletivo.
A Sessão Itinerante também possibilita aos vereadores uma compreensão mais direta das necessidades específicas de cada região, favorecendo a formulação de ações e políticas públicas mais alinhadas à realidade do município.
A Câmara Municipal reforça o convite para que os moradores do bairro Fundão e de toda a cidade participem. A presença da população é fundamental para o fortalecimento do processo democrático e para a construção de decisões públicas mais eficientes e conectadas com o interesse coletivo.
*Evento:* Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Holambra
*Data:* 11 de maio
*Horário:* 19h
*Local* : Salão da Comunidade Nossa Senhora do Amparo – Bairro Fundão
HBR 323 – Adrianus Van Vliet, S/Nº, Bairro Fundão